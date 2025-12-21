21 de diciembre de 2025 Inicio
Mientras Argentina ganó u$s42 millones en Qatar 2022 por campeón, FIFA dará esta fortuna al ganador del Mundial 2026

En la previa de la Copa del Mundo, la FIFA anunció cuánto dinero repartirá entre las selecciones participantes. Habrá un mínimo por jugar la fase de grupos que se incrementará a medida que pasen de instancia.

Por
La Selección argentina se llevará una cifra millonaria si repite el título de Qatar 2022.

  • La FIFA anunció que repartirá un total de u$s655 millones en premios entre las selecciones participantes del Mundial 2026.
  • La cifra representa un incremento del 50% respecto a lo distribuido en Qatar 2022.
  • En esa ocasión, la Selección argentina se llevó u$s42 millones por ser campeona del mundo.
  • El próximo equipo en levantar la Copa recibirá u$s50 millones.

El Mundial 2026 está cada vez más cerca y la expectativa es enorme. La Selección argentina sueña con el bicampeonato, otros equipos quieren desbancarla y un último grupo se ilusiona con levantar la Copa por primera vez. Pero la gloria no es solo deportiva: también habrá premios millonarios.

Miguel Ángel Borja viajará a México entre el 26 y 28 de diciembre para sellar su contrato con Cruz Azul
Después de haber coqueteado con Boca, Borja ya tiene su futuro asegurado

En la previa del torneo, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio, la FIFA dio a conocer los montos que entregará a las selecciones participantes y a las que alcancen las instancias finales. Como referencia, Argentina se llevó u$s42 millones por el título en Qatar 2022.

Estos desembolsos no serán solo para los equipos que alcancen el podio. Solo por el hecho de disputar la fase de grupos, sin importar el resultado final, cada selección se llevará un premio mínimo y un adelanto para "costos operativos" que, en concreto, se traducirá en unos u$s10,5 millones.

Francia campeón Mundial 2018

Cuánto dinero le dará la FIFA al campeón del Mundial 2026

En esta nueva edición de la Copa del Mundo, la primera con 48 selecciones participantes, los premios que entregará la FIFA estarán a la altura de la ocasión: tendrán un incremento del 50% respecto a los otorgados en Qatar 2022. En total, se repartirá un pozo de u$s655 millones.

En contraste con los u$s42 millones que se llevó la Selección argentina hace tres años, el campeón del Mundial 2026 se embolsará u$s50 millones, mientras que habrá u$s33 millones para el subcampeón. Además, todos los equipos recibirán u$s9 millones por jugar la fase de grupos y u$s1,5 millones más por costos operativos.

  • Campeón: u$s50 millones.
  • Subcampeón: u$s33 millones.
  • Tercer puesto: u$s29 millones.
  • Cuarto puesto: u$s27 millones.
  • Cuartos de final: u$s19 millones.
  • Octavos de final: u$s15 millones.
  • Dieciseisavos de final: u$s11 millones.
  • Fase de grupos: u$s9 millones.
