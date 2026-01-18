El entrerriano cargó las tintas contra Paul Scholes, figura de la era Ferguson, quien parece tenerlo de punto y lo desprecia cuando tiene oportunidad. "Si quiere decirme algo, puede venir a decírmelo a donde quiera", lanzó.

Lentamente, Manchester United ve la luz al final del túnel y comienza a salir de la tormenta que lo afectó durante el último tiempo. Este sábado venció con autoridad en el clásico a Manchester City por 2 a 0 con una gran actuación de Lisandro Martínez , quien anuló los intentos ofensivos de Erling Haaland . Tras el partido, le respondió con dureza a una vieja gloria del club que lo había criticado en la previa .

Ni Barcelona ni Real Madrid: el gigante de Europa que quiere a Enzo Fernández

Paul Scholes , uno de las grandes figuras en la era de Sir Alex Ferguson al frente del equipo de Old Trafford, había dicho que los Diablos Rojos "necesitan con urgencia los regresos de Maguire y De Ligt" , cuestionando indirectamente el rendimiento del argentino de cara al derby.

Nicky Butt , otro ex-United y compañero de Scholes en la transmisión para la TV inglesa, también había jugado a la polémica y pronosticó que el delantero noruego del equipo de Guardiola agarraría a Lisandro y lo llevaría como un hijo hacia el arco rival .

Tras su gran partido, en el que dejó sin opciones a Haaland, Licha no dejó pasar la oportunidad de responder a las críticas. "Si quiere decirme algo, puede venir a decírmelo a donde quiera" , lanzó.

"Honestamente, puede decir lo que quiera. Ya se lo dije: si quiere decirme algo, puede venir a decírmelo a donde quiera. A mi casa, donde sea. No me importa" , comentó a la televisión inglesa luego del encuentro en Old Trafford.

Licha agregó que "respeto a quienes tienen una relación con el club y dicen querer ayudarlo, porque hablar en la televisión puede hacerlo cualquiera; pero cuando los tenés acá, cara a cara, nadie te dice nada en la cara"

"Así que realmente no me importa lo que digan. Yo solo pongo el foco en mi rendimiento, en el rendimiento del equipo, y voy a darlo todo por este club hasta mi último día", concluyó.

Lisandro Martínez Manchester United Manchester City 17 enero 2026 Lisandro Martínez tuvo una sólida actuación en el clásico de Manchester. AP

Scholes recogió el guante y respondió a través de redes sociales. "Alguien tuvo un buen partido, me alegro mucho por vos... té, sin azúcar por favor", escribió, con sorna.

No es el primer cruce entre ambos. El año pasado, el Colorado había asegurado sobre Martínez que "incluso cuando está bien físicamente, no es lo suficientemente bueno para ganar la Premier League". "Cómo le duele al mufa este, lo tirás en Argentina y no sobrevive", contestó el entrerriano en un comentario de Instagram.