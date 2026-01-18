18 de enero de 2026 Inicio
Susto en el Australian Open 2026: una alcanzapelotas se desmayó por el calor

En el difícil clima de enero en Melbourne, la joven se desplomó junto a la cancha y fue asistida por una de las jugadoras.

Comenzó el Australian Open 2026, el saque inicial de la temporada del tenis mundial. El primer día de competencia, bajo un calor agobiante, ya dio que hablar, aunque con un incidente extradeportivo: una alcanzapelotas se desplomó junto a la cancha mientras jugaban Ekaterina Alexandrova y Zeynep Sonmez.

La tenista y el deportista forjaron una relación casi familiar durante más de una década.
La temperatura en Melbourne rozaba los 30° mientras la turca sorprendía al estar por encima de la rusa por un set y un quiebre. Alexandrova no se dejó doblegar y le rompió el servicio dos veces para ponerse 5-3. Fue entonces cuando bajó una exclamación del público, y no por una jugada.

Una joven alcanzapelotas, afectada por las altas temperaturas, se descompuso y cayó al suelo. Ambas jugadoras acudieron y los oficiales de la cancha acudieron para asistirla. El árbitro solicitó asistencia médica e informó al público en el estadio que el partido se pospondría.

Finalmente, los paramédicos llegaron a la cancha y la encargada de la pelota logró ponerse de pie, provocando el aplauso de las tribunas. Sin embargo, volvió a desvanecerse cuando abandonaba la cancha. Sonmez la acompañó hasta el lateral, donde recibió atención médica bajo la sombra.

Mientras tanto, en lo deportivo, Alexandrova estaba bajo presión, con la turca a punto de quebrarle el saque cuando se produjo el incidente. Finalmente, lo hizo, pero la rusa pudo recuperarse para imponerse por 6-4 y forzar un tercer set, en el que terminó prevaleciendo Sonmez para firmar un 7-5, 4-6 y 6-4.

"Estaba pasando un momento muy difícil. Decía que estaba bien, pero era evidente que no estaba bien. Entonces fui a agarrarla y le dije: 'Sentate y tomá algo, no estás bien'. Mientras caminábamos se desmayó, así que por suerte la agarré. Estaba temblando mucho”, relató la tenista en diálogo con BBC Sports. La jugadora también expresó: "Siempre digo que es más importante ser un buen ser humano que un buen tenista. Fue solo mi instinto ayudarla y creo que todos harían lo mismo. Me alegro de haber podido ayudar".

Era un día cálido en Melbourne, con temperaturas que alcanzaban los 28 grados. No fue el único partido complicado por el clima: en el individual masculino, el canadiense Liam Draxl, clasificado, llamó al médico varias veces y le revisaron los signos vitales durante su partido de primera ronda contra Damir Dzumhur.

