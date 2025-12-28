Guardiola volvió a enfurecerse con un camarógrafo tras el triunfo del Manchester City El entrenador catalán reaccionó con malestar cuando un trabajador de prensa bloqueó su camino mientras intentaba saludar a los hinchas. El episodio se produjo minutos después de una victoria clave que mantiene a los "Citizens" a dos unidades del liderazgo de la Premier League. Por + Seguir en







Pep Guardioa, DT del Manchester City.

Manchester City venció 2-1 al Nottingham Forest como visitante y se consolidó en la disputa directa por el título frente al Arsenal. Sin embargo, el protagonismo de la jornada se desplazó hacia el cierre del encuentro, cuando Pep Guardiola mantuvo un curioso e incómodo intercambio con un camarógrafo frente a los aficionados.

Tras el pitazo final, el director técnico español se dirigió hacia la tribuna de su equipo para agradecer el apoyo. En el trayecto, un operador de cámara se interpuso en su paso para captar un plano frontal, lo que provocó un cambio inmediato en la gesticulación del entrenador, quien se vio impedido de avanzar hacia las gradas.

Guardiola detuvo su marcha, fijó la mirada en el trabajador y realizó un gesto de desagrado, estirando las manos hacia los costados para indicar que despejara el área. La secuencia mostró al técnico despidiendo al camarógrafo con un ademán efusivo, mientras los hinchas locales reaccionaban con burlas y abucheos hacia el empleado de prensa.

El episodio se viralizó rápidamente en redes sociales, donde se recordó que no es la primera vez que el catalán bromea o reacciona de forma tajante cuando las cámaras se interponen en su camino. Pese al momento de tensión, el gesto no pasó a mayores y fue tomado como una anécdota más dentro del historial de interacciones del técnico.