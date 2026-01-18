Roma declaró transferible a Paulo Dybala: ¿Llega a Boca? Con contrato próximo a vencer y sin acuerdo para renovar, el delantero argentino fue declarado negociable por el club italiano. Por + Seguir en







Roma declaró transferible a Paulo Dybala: ¿Llega a Boca?

El nombre de Paulo Dybala volvió a ganar protagonismo en el mercado de pases y en Boca siguen de cerca cada novedad que llega desde Italia. En las últimas horas, la Roma tomó la decisión de poner al delantero argentino en la lista de transferibles, un movimiento que abre la puerta a una salida anticipada y reaviva la expectativa en el club de la Ribera.

De acuerdo a información del periodista italiano Nicolò Schira, el vínculo de la Joya con la Roma atraviesa su tramo final. El contrato vence en junio y las conversaciones para extenderlo no avanzaron, al punto de quedar virtualmente interrumpidas.

Ante ese escenario, la dirigencia del club italiano estaría dispuesta a negociar una transferencia inmediata por una suma cercana a los 2 o 3 millones de euros. De no concretarse una venta en este mercado, Dybala quedaría en libertad de acción al finalizar la temporada europea.

image Desde Italia también señalan que el propio futbolista ya manifestó su intención de jugar en Boca. El atacante evalúa regresar al fútbol argentino y vestir la camiseta azul y oro, aunque su prioridad es resolver la salida de la Roma en buenos términos y sin tensiones institucionales.

La posibilidad de una renovación se enfrió definitivamente cuando el club propuso una fuerte reducción salarial. La oferta incluía un nuevo contrato por alrededor de 3 millones de euros anuales, muy por debajo de los cerca de 8 millones netos que percibe actualmente, una condición que marcó el quiebre en la negociación.