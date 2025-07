La dramática revelación de Juan Martín Del Potro sobre su salud que obligó su retiro

Debuto en 2005 y en 2009, con solo 19 años, ganó por primera y única vez un título de Grand Slam. Le ganó a Roger Federer en una final maratónica a cinco sets, partido al cual catalogó como el mejor de su carrera a nivel profesional. “ La confianza muchas veces hace cosas que uno no lo puede explicar. Poder revertir todo eso primero por el amor al tenis. No sabía ni lo que era el US Open y yo quería ganarlo. Esas cosas son las que uno no tiene que frenarse. Hay un montón de cosas buenas”, reveló Delpo en “Historias detrás de la historia”, el ciclo de charlas de Sancor Salud.

del potro us open 2009

Pero el tenis no fue todo alegría porque, al iniciar desde muy niño, tuvo que dejar cosas de lado que tenían que ver con una vida normal. “De algunas salidas de joda me privé. Sobre todo, cuando era más chico y no entendía el mundo y no sabía que podía ser un gran tenista”.

“Con 16 años viajaba por el mundo y yo mandaba un email por semana a familia y amigos para contarles todo, pero extrañaba la vida de mis amigos en el colegio. Lo sufrí. Cada vez que volvía a Tandil me pasaba que cuando me reunía con mis amigos no entendía ni los chistes y eso para un adolescente es durísimo. Me fui privando de muchos cumpleaños, me ha tocado Navidades, estar volando. Pero todas las cosas lindas que te da el tenis, lo vale. Es un esfuerzo que hice y estoy orgulloso”, agregó.

Consiguió 22 títulos ATP, entre ellos US Open, además levantó la Ensaladera en 2016 y ganó las medallas de bronce y plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río 2016, este último estuvo a muy poco de convertirse en la última competencia de su carrera, ya que, al venir de varias lesiones de la muñeca, consideró que había llegado a su tope.

“En 2016 intento volver a jugar y tuve que cambiar la técnica de mi revés y ya no me trataban como el top 10 que había sido. Antes de ir a Río les había dicho que era mi último torneo para hacer un papel digno y me dijeron que me tocaba Djokovic y dije ‘Es la señal para retirarme del tenis’. En la Villa Olímpica, en un sector, hay un stand de comidas rápidas 24 horas para todos los atletas, entonces fui a comer papitas, hamburguesas, todo. Empecé mi despedida”, reveló.

Sin embargo, ese en el debut le tocó Djokovic, pero le pudo ganar por un doble 7-6. Luego avanzó y tachó rivales importantes como Taro Daniel, Roberto Bautista Agut y, nada más y nada menos, que Rafael Nadal en semifinales. “Después, no hubo que comunicar nada. Seguí jugando al tenis”.

Juan Martín Del Potro, a tres años de su retiro: el alivio y la alegría de ganar la Copa Davis 2016

Ese mismo año, se unió al equipo de Copa Davis y logró la Ensaladera tan esperada: “Yo estaba ganando tornos en el circuito y la gente quería la Davis. Yo trasformé esos comentarios para hacerlos en positivo. Hay un montón de gente que me apunta a mí para un objetivo y no a mis compañeros, debe ser porque me ven un potencial y si la gente me pide más es porque puedo dar más. Es real cuando te elogia toda una sala y alguien cuando salís te dice pecho frío, te quedás con esa sensación fea. Pero con el tiempo aprendés que todo pasa”.

Del Potro Oficial Copa Davis

“Tuve alivio y alegría cuando gané la Copa Davis. Después de perder el segundo set yo estaba muy mal. Ya sabía lo que me esperaba. Fue un alivio. Estaba Maradona, Diego había ido. Vino, me dio un abrazo, le dI mi remera porque a él le gustaba tener objetos de deportistas y me dijo ‘dame lo que falta’ y le dije que era todo y me dijo ‘Dame la raqueta’ y se la tuve que dar. Se la llevó Diego y estuvo en buenas manos”.

La rodilla, el mal de Juan Martín Del Potro que lo obligó al retiro

Pero luego vino lo peor: la lesión de la rodilla que lo obligó a someterse a nueve cirugías en total. En 2018, su cuerpo dejó de responder con tanta facilidad. Fue por eso, que en 2022 decidió jugar su último partido como profesional. En su casa y con su gente.

“Ese momento del retiro lo decidí cuando jugué mi partido en el ATP de Buenos Aires. Yo llevaba cuatro cirugías de rodilla. Ahí dije hasta acá llegué. Me despido hacia la gente para ganar tranquilidad y no salir y que me pregunten cuando voy a volver”, indicó.

Pero reveló algo que, hasta entonces, no había contado. No fueron pocas las intervenciones que tuvo. “A la semana yo tenía pactada una cirugía en Suiza porque el médico me dijo: 'te opero y volvés a jugar'. Tengo 9 cirugías y todavía sigo sin encontrarle la vuelta. Es una batalla que llevo muchos años y la voy perdiendo. Tengo algo que apliqué en toda mi carrera que es que sigo investigando. Esta es mi lucha diaria que tengo hoy y lo tomo como un desafío como cuando estaba jugando”.

“Por curarme hice cosas tradicionales y cosas no tanto. En un momento fui a ver una persona que me dijo que me iba a curar con limones. A los 30 días terminé amarillo y le dije que estaba igual. Me dijo que sigamos probando con un tomate y le dije ‘dejá’”

Del Potro US Open 2024 @USOpen en X (ex Twitter)

Sin embargo, tras haber dudado por tantos años. Tomó la decisión: “Hoy puedo decir que no volvería a jugar al tenis. La despedida con Noval Djokovic le puso un broche”. El encuentro despedida fue el 1 de diciembre del 2024 con un Parque Roca completamente colmado.

“Algo que siempre traté de pensar en mi carrera es que todo pasa por algo y de arriba a mí me fueron guiando y nunca lo tomé como algo ‘por qué todo a mí’. Estoy en esta lucha de mi rodilla, pero estoy en paz y trato de decir que esta es una batalla sin fecha de vencimiento. Trato de que me aparezca en el día y no me consuma toda mi energía en el día. Al Delpo más joven le diría gracias por haberme llevado por el mundo, por haber puesto una huella en el tenis, por haber hecho que no haya nada imposible. Me encanta mi ciudad y creo que es donde yo encuentro la paz”, concluyó.