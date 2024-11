El estremecedor relato de Juan Martín Del Potro tras su retiro del tenis: "No tengo más ilusión de volver"

El tandilense publicó un video en sus redes sociales en el que revela el motivo por el que no regresa al circuito, luego de haberlo puesto en duda en varias oportunidades. “El cuerpo no me lo permite”, indicó. Y agregó: "Tomo entre 6 y 8 pastillas por día".

A pocos días de su partido despedida en el Parque Roca frente a Novak Djokovic, Juan Martín Del Potro publicó un video en el que anuncia que no volverá a jugar al tenis porque su cuerpo no se lo permite. El tandilense reveló que no puede subir las escaleras y hasta piensa en una prótesis .

“Cuando yo juego el último partido con Delbonis, la gente esto no lo supo, yo nunca lo conté, al día siguiente me tomé un avión a Suiza y me volví a operar la rodilla. Esa fue mi quinta cirugía. A partir de ahí, nunca más hice públicas mis cirugías”, inició el extenista en el video que subió a sus redes.

Tras la operación estuvo dos meses encerrado en un pueblo de Basilea para su rehabilitación y no funcionó: “A los dos meses y medio me dicen ‘No, no nos quedó otra cosita, te vamos a volver a operar’... La sexta. Después de ahí me fui para Estados Unidos. Seguí rehabilitando y entre cirugía y cirugía probaba tratamientos”.

Del Potro amplió: “Debo tener más de 100 inyecciones en la pierna y en la cadera y en la espalda. Me infiltraron, me sacaron, me analizaron, me quemaron nervios, me bloquearon tendones. O sea, un sufrimiento a diario”.

A corazón abierto aseguró: “Realmente no tengo más ilusión de volver a jugar porque el cuerpo no me lo permite”.

Delpo contó que toma entre 6 y 8 pastillas por día para estar bien: “Me duele muchas veces para dormir. Cuando me giro de lado me despierto porque me pegan unos pinchazos que son muy feos y la verdad que, si bien viene siendo como una pesadilla sin final, a diario sigo insistiendo en buscar solución y buscando médicos, alternativas y todavía no la encuentro”.

"No sé cuándo va a terminar porque tengo otra, otra gran pelea con médicos, que es ‘ponete una prótesis y deja de joder’. Y yo muchas veces digo ‘Bueno, dale. ¿Qué me garantiza la prótesis? No, vas a tener calidad de vida’. Bueno, perfecto. Es lo que yo busco. Yo ya no busco más correr o jugar al tenis o jugar un partido con mis amigos. Pero después viene el otro y dice ‘No, no le hagas caso porque sos muy joven para la prótesis’. Espero hasta los 50 y le digo ‘pero flaco, yo de los 31 que no corro, no subo una escalera, no puedo patear una pelota. No jugué nunca más al tenis", concluyó.