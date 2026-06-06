6 de junio de 2026 Inicio
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Horacio Zeballos, bicampeón de dobles en Roland Garros: logró su tercer Grand Slam

El tenista argentino, junto al español Marcel Granollers, le ganaron al finlandés Harri Heliovaara y al británico Henry Patten por 6-4 y 6-2.

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Horacio Zeballos, bicampeón de dobles en Roland Garros: logró su tercer Grand Slam

El marplatense Horacio Zeballos, junto al español Marcel Granollers, se consagró bicampeón del torneo de dobles de Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada de tenis. De esta manera, el jugador argentino consiguió su tercer major.

Una leyenda absoluta del tenis que volverá a las canchas tras una larga inactividad.
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La dupla hispanoamericana venció por 6-4 y 6-2 al finlandés Harri Heliovaara y al británico Henry Patten en la final, disputada en París sobre polvo de ladrillo, que se extendió por 76 minutos.

Con esta consagración, Zeballos conquistó su tercer trofeo de Grand Slam: el año pasado se había quedado con Roland Garros y también con el US Open. Además, para el jugador argentino este éxito significó su título 28 en dobles.

“Realmente es algo impensado. Uno trabaja duro cada día, pero después conseguir este tipo de trofeos es el resultado de un trabajo muy largo y continuo. Así que nada, súper contento. Creo que nuestras caras lo dicen todo. Estoy muy feliz por Marcel, por mí, por la familia, por los compañeros y por los amigos”, describió tras alzar el trofeo.

La consagración de Horacio Zeballos en Roland Garros

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