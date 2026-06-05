De qué murió el Indio Solari: así fue el desarrollo de su enfermedad

Carlos Alberto "Indio" Solari murió este viernes a los 77 años en su domicilio de Parque Leloir. Si bien no trascendieron mayores detalles sobre las circunstancias exactas del deceso más allá de que se supo que se descompensó, el artista padecía la enfermedad de Parkinson desde hacía varios años, diagnóstico que había hecho público en 2016.

El avance del Parkinson había sido motivo de preocupación entre sus seguidores durante los últimos años. En febrero de 2026, su entorno debió desmentir versiones sobre un supuesto ACV luego de una internación para controles médicos; los estudios descartaron otras patologías graves y recibió el alta sin novedades de gravedad.

La enfermedad fue condicionando su vida cotidiana de manera progresiva. Aunque continuó componiendo, impulsando proyectos y realizando apariciones mediante formatos digitales y holográficos, el avance del cuadro lo alejó definitivamente de los recitales presenciales en 2023. Su última presentación en vivo había sido en Olavarría en marzo de 2017.

El día que el Indio Solari contó que tenía Parkinson

Durante años, el Indio Solari mantuvo un perfil reservado sobre su estado de salud. Fue el 12 de marzo de 2016, en Tandil, cuando sorprendió al público al revelar su diagnóstico. "Veo que en Internet está circulando con mucha fuerza la versión de que estoy muy enfermo y es verdad. Tengo un Parkinson que me está pisando los talones pero no me voy a bajar tan fácil del escenario", afirmó el músico ante su audiencia.

Con el tiempo, las exigencias físicas de los shows masivos se volvieron cada vez más difíciles de sostener, lo que lo llevó a reducir sus apariciones en vivo y priorizar otros formatos de trabajo. Aun así, nunca abandonó la producción musical ni el vínculo con sus seguidores. En 2022 impulsó El Mister y los Marsupiales Extintos, una formación de estética experimental que le permitió seguir publicando canciones a través de su canal de YouTube.

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En paralelo, colaboró con Wos en la canción "Quemarás" y se presentó mediante recursos audiovisuales en conciertos de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, demostrando su voluntad de mantenerse activo pese a las limitaciones físicas que imponía la enfermedad.