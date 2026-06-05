Qué dice el comunicado de la Fiscalía sobre la muerte del Indio Solari

Según el parte, el líder de Los Redondos fue encontrado por su cuidadora. Enseguida llamaron a los servicios de emergencia, quienes constataron su deceso.

Mientras avanzan las averiguaciones de las causas de la muerte del Indio Solari , se conoció el parte que difundió la Fiscalía para confirmar el deceso del líder de Los Redondos.

"La Fiscalía General de Morón informa que se tomó conocimiento 8.30 de la mañana que fue hallado sin vida en el día de hoy en su domicilio de Parque Leloir el cantante Carlos Solari, más conocido como Indio" , comienza el documento.

Sobre las circunstancias en las que encontraron al artista sin vida, detallaron: "Su cuerpo fue hallado en circunstancias que estaba en cercanías de una pileta interna de su domicilio y habiendo ya intervenido la emergencia privada tras el llamado de su cuidadora, quien llegaba a las 8 de la mañana".

Por último, indicaron: "Puesto en conocimiento, la Fiscalía número 2 está en el lugar con su titular Lucio Rivero, quien dispuso la intervención de Policía Científica y ordenando la autopsia médico-legal sobre el cuerpo".

La noticia era esperable, pero pega igual de fuerte: a los 77 años y tras una lucha de una década contra el mal de Parkinson, falleció el Indio Solari . El histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota murió este viernes 5 de junio, a poco más de 10 años de revelar en público su estado de salud.

Indio Solari

"Se dice por ahí que tengo una enfermedad. Sí, es verdad, el Parkinson me está pisando los talones. Pero bueno, así es la vida". Con esa frase, el Indio dejó heladas a las al menos 150 mil personas que se habían acercado al Hipódromo de Tandil el 12 de marzo de 2016 para verlo tocar en vivo.

"Últimamente me paso la vida empeorando, que es mi trabajo actual. Hay días que no tengo ganas de nada y entonces me doy nada. Más que nada no me confronto, porque la confrontación hace que te transformes en el monstruo que combatís", había contado en una de sus últimas notas en vivo, el pasado 17 de octubre en Futurock. "Me gustaría que la muerte me encuentre vivo", había dicho, también, en 2023, en el ciclo de entrevistas de Julio Leiva, Caja Negra.

A pesar del anuncio, Solari siguió tocando y componiendo música. Un año más tarde, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado se presentaron en el Predio Rural La Colmena de Olavarría, en noviembre de 2017. Aquel sí fue su último recital: más allá de los incidentes que afectaron el show, su estado de salud ya no le permitía seguir al frente de la banda.

Qué dice el parte oficial de la Policía sobre la muerte del Indio Solari

Carlos Alberto Solari murió este viernes a los 77 años, luego de padecer la enfermedad de Parkinson desde 2016. El fallecimiento del icónico artista se produjo en las primeras horas del día en su casa de Parque Leloir, en la localidad de Ituzaingó.

"Averiguación causales muerte, persona mediática quien fuera en vida cantante banda musical Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, identificado popularmente como Indio Solari", indicó el parte oficial de la Policía de la provincia de Buenos Aires.

En tal sentido, el documento de la fuerza de seguridad bonaerense remarcó que el artista "padecía mal de Párkinson". A partir de esta información, el "UFI 2 Ituzaingó dispone actuaciones. Nada indica o señala otra causa de muerte".