El retoque estético que se hizo Vinícius Jr tras el Mundial 2026: cambió por completo Tras varios días de silencio por eliminación de Brasil en la Copa del Mundo, una inesperada reaparición del futbolista desató un intenso debate que rápidamente recorrió las redes sociales. Por Agregar C5N en









La estrella del Real Madrid volvió a ser noticia por motivos extrafutbolísticos. Instagram: /vinijr

La eliminación de Brasil frente a Noruega en los octavos de final del Mundial 2026 marcó un duro golpe para la selección dirigida por Carlo Ancelotti, pero también abrió un nuevo capítulo en la vida de Vinícius Jr. Tras unos días de silencio y de expresar públicamente su frustración por la temprana despedida de la Copa del Mundo, el delantero del Real Madrid reapareció durante sus vacaciones con una imagen completamente renovada que rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados en las redes sociales.

Dentro del Mundial 2026, Vinícius Jr. fue uno de los futbolistas más destacados de la Canarinha, pese a la inesperada eliminación frente a noreuropeos. El delantero completó el torneo con cuatro goles y una asistencia, aunque Brasil no logró superar los octavos de final tras caer 2-1 ante el conjunto liderado por Erling Haaland, resultado que significó una de las mayores sorpresas del campeonato.

El atacante brasileño volvió a estar en el centro de la escena, aunque esta vez lejos del fútbol. Las primeras imágenes difundidas por personas de su entorno mostraron un evidente cambio en su rostro tras someterse a un retoque estético, lo que generó miles de reacciones, comparaciones y debates en plataformas como X e Instagram. Mientras algunos usuarios elogiaron el resultado, otros aseguraron que "casi no lo reconocen" y hasta lo compararon con "un clon", convirtiendo su transformación física en una tendencia mundial.

Así se ve Vinícius Jr tras el retoque estético El procedimiento al que se sometió Vinícius Jr. corresponde a una armonización de mentón, una intervención estética destinada a mejorar la proporción entre la barbilla, la mandíbula, el cuello y el resto de los rasgos faciales. Según medios brasileños y españoles, el tratamiento fue realizado en una clínica de Goiânia, en Brasil, bajo un estricto protocolo de privacidad. El responsable habría sido el reconocido dermatólogo Alessandro Alarcão, quien viajó desde Miami exclusivamente para atender al futbolista.

Vinicius Jr. se hizo una una armonización de mentón, destinada a mejorar la proporción de los rasgos faciales. Las imágenes comenzaron a viralizarse luego de que fueran compartidas por personas cercanas al delantero, entre ellas su peluquero y el tatuador brasileño Danilo Nascimento. Aunque el propio futbolista todavía no publicó fotografías oficiales mostrando el resultado del procedimiento, el material difundido fue suficiente para que la transformación recorriera el mundo en cuestión de horas y generara una enorme repercusión en medios deportivos y de entretenimiento.

La reacción en las redes sociales fue inmediata. Entre los comentarios que más circularon aparecieron frases como "casi ni lo reconozzco", "es un clon", "se ve completamente diferente" y "parece otra persona". Otros usuarios, en cambio, defendieron la decisión del futbolista al remarcar que se trata de una elección estrictamente personal y que cualquier persona tiene derecho a modificar su apariencia si así lo desea. El cambio físico de Vinícius llegó pocos días después de que el brasileño compartiera un emotivo mensaje tras la eliminación mundialista. En aquella publicación pidió disculpas a los hinchas por no haber podido cumplir el objetivo de conquistar la Copa del Mundo y expresó: "La frustración es absurda", además de prometer que seguirá luchando para devolver a Brasil a la cima del fútbol internacional. En otro de los pasajes más destacados escribió: "Pido disculpas y lucharé por nuestro sueño de volver a la cima del mundo". Mientras continúa disfrutando de sus vacaciones, el extremo brasileño se prepara para reincorporarse al Real Madrid, donde afrontará una nueva temporada con su renovada imagen y el desafío de dejar atrás la decepción del Mundial.