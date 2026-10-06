6 de octubre de 2026 Inicio
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La despedida de Lionel Messi: el ejemplo y la admiración de los deportistas argentinos por el 10

El excapitán de la Selección se convirtió en símbolo y logró algo que pocos pudieron hacer: trascender las fronteras del fútbol. La importancia de su figura para el deporte nacional y el agradecimiento de los protagonistas.

Micaela Piserchia
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Micaela Piserchia
Los deportistas argentinos hablaron sobre la figura de Lionel Messi.

Los deportistas argentinos hablaron sobre la figura de Lionel Messi.

Camila Rodríguez | C5N

'Lionel Messi jugará este martes su último partido con la Selección argentina y es más que seguro que más de una lágrima rodará a lo largo y a lo ancho del país. Porque el 10 siempre fue más que fútbol, fue la reproducción exacta del ADN argentino: así lo ven sus colegas del mundo olímpico y amateur.

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Para Juegos Olímpicos o diferentes torneos de deportes por fuera del fútbol, Lionel siempre se hizo un lugar para estar presente a través de saludos en video o bien para felicitar y compartir imágenes en sus redes sociales. Así pasó con el Maligno Torres en París 2024 luego de la obtención de la medalla dorada en BMX Freestyle y con el campeonato del mundo de Las Leonas, hace poco más de un mes.

Messi le envió sus felicitaciones al Maligno Torres cuando ganó la medalla de oro en París 2024

Messi le envió sus felicitaciones al Maligno Torres cuando ganó la medalla de oro en París 2024

Majo Granatto, campeona del mundo con el equipo femenino de hockey, habló con C5N y no escatimó en elogios para La Pulga: "Messi dejó de ser solo un jugador de fútbol hace mucho tiempo. Se convirtió en nuestra bandera, en una de nuestras formas de presentarnos al mundo. Vayamos donde vayamos, hay un nombre que siempre aparece, el de Messi".

Haciendo hincapié en la importancia de la figura del 10 para Las Leonas, el equipo femenino más laureado de los últimos tiempos, la capitana argentina destacó: "Para nosotras, la Selección de fútbol, con su CAPITÁN como estandarte, fue un gran modelo a seguir".

De capitana a capitán, Majo contó las razones de sus palabras y resaltó la importancia del grupo por sobre los nombres: "Porque supieron construir un equipo de verdad. De esos en los que el 'yo' deja lugar al 'todos', donde cada uno entiende que hay algo mucho más grande que uno mismo. Y eso no sucede por casualidad. Eso fue gracias a la persona que está al frente, al que marcó el camino con su humildad, su resiliencia y, sobre todo, con un amor enorme por nuestro país".

Majo Granatto, campeona del mundo con Las Leonas en 2026.

Majo Granatto, campeona del mundo con Las Leonas en 2026.

"Messi es y será siempre un pedazo de Argentina. Messi logró unirnos como argentinos. Y no hay legado mas fuerte que ese", concluyó con emoción.

El saludo de Messi cuando Las Leonas fueron campeonas del mundo.

El saludo de Messi cuando Las Leonas fueron campeonas del mundo.

Otro de los deportistas argentinos que lo reconoció es Daniel Villafañe. Sin practicar ni siquiera un deporte en conjunto, el reciente medallista de bronce en los Juegos Suramericanos de Santa Fe en gimnasia, le dedicó unas palabras: "Desde mi perspectiva Leo es una inspiración para todos los argentinos, atletas o no. Demostró que con paciencia, pasión y dedicación los sueños pueden cumplirse".

Daniel entiende bien esa situación de no rendirse, sobre todo él que practica un deporte tan exigente como la gimnasta, cuando la edad a veces se convierte en una limitación. "Obtuvo su título mundial en su quinto intento, cuando se lo consideraba “grande” y demostró una versión aún más increíble a los 37 años en su 6º mundial jugado. Messi es una inspiración. Es un genio. Un ídolo. El más grande".

Facundo Andreasen sabe lo que es ser campeón del mundo, ya que no lo hizo una vez, sino siete en su área de expertiz: la pelota vasca. Sin embargo, también decidió deshacerse en elogios ante quien definió lisa y llanamente como "su ídolo" y "su ejemplo a seguir".

"Más allá del talento... para mí es un ejemplo de resiliencia, perseverancia, disciplina, superación y humildad. Pero lo que más destacó es y fue la capacidad de mantenerse en tan alto nivel tanto tiempo. El hambre de ganar pareciera que aumentó con la edad. Lo único que tengo para decir son dos palabras, admiración total", subrayó.

Luciano De Cecco también le tiene un afecto muy especial. El armador de la selección argentina de vóley lo idolatró desde siempre. Coterráneo, ya que ambos nacieron en la provincia de Santa Fe, uno de los máximos referentes del deporte nacional habló sobre la importancia de Messi en el deporte.

"Somos de la misma época, tuve la suerte de verlo en todas sus facetas tanto en la selección como con en el club! El no se puso límites y se convirtió en uno de los mejores de todos! Gracias Lio!", resumió.

Hace algunos años, cuando Messi ya era estrella del Inter Miami, le hicieron llegar una camiseta de la Selección de vóley con el dorsal 15, el que usa Luciano De Cecco. En aquel partido, que culminó con victoria 2-0 ante Salt Lake, el 10 recibió una camiseta firmada por todo el equipo albiceleste de vóley y se hizo viral.

Los que lo pudieron conocer: el mensaje de Mili Menéndez y el "Chino" Simonet

Milagros Menéndez es colega, colega. Ambos comparten la pasión por el fútbol y la Selección argentina así que tienen un 100% de conocimiento del ambiente, de las luces y también de las sombras que implican ser jugador en el país y el mundo.

"Qué difícil dedicarte unas palabras. Juego al fútbol, jugué en la selección igual que vos, disfruté del predio que ahora tiene tu nombre", comenzó.

Pero enseguida, la futbolista de Banfield se enfocó directamente en las aptitudes y el mensaje que le dejó a quienes también dedican su vida al deporte: "Gracias por todo lo que hiciste por Argentina. Por irte, por volver y por sobre todo demostrarnos a todos los deportistas que de verdad se puede, con lucha constante y mucho esfuerzo. Le diste una alegría enorme a 45 millones de personas".

Los futbolistas se conocieron hace varios años atrás.

Los futbolistas se conocieron hace varios años atrás.

El intercambio ocurrió en 2024 en Estados Unidos.

El intercambio ocurrió en 2024 en Estados Unidos.

Diego Simonet, el máximo referente del handball argentino, también dedicó algunas palabras para el ídolo nacional. "Gracias por demostrarnos que se puede, con humildad y sacrificio. Como deportista siempre fuiste un ejemplo para mí y hoy como padre entiendo que sos aún más importante de lo que pensaba".

Messi y el Chino Simonet en un entrenamiento en España

Messi y el Chino Simonet en un entrenamiento en España

El Chino, más allá del deporte, también se enfocó en la importancia del modelo de la paternidad: "Todos los que somos padres queremos que nuestros hijos te vean y te tomen como ejemplo, eso es impagable. Sin darte cuenta educaste a muchos pibes".

Con el dato de color de que, por fuera del fútbol, a Leo le gustaba el handball cuando era chico, el Chino tuvo la suerte de compartir un rato con él en 2013, cuando Los Gladiadores visitaron a Leo en el entrenamiento antes del Mundial de España.

Los Gladiadores conocieron a Messi en 2013.

Los Gladiadores conocieron a Messi en 2013.

"Gracias por abrirnos las puertas allá en 2013 a toda la Selección argentina de handball para conocerte", recordó. "Te sacaste una foto con cada uno de nosotros y eso es un gesto que quedó para siempre y habla de la persona que sos", concluyó con cariño.

Pasarán los años y será prácticamente imposible dimensionar la inmensidad de lo logrado por Lionel Messi. Por su carisma y su cercanía con los deportistas, en la medida que el tiempo, su estilo de vida y la presión de ser el mejor del mundo en lo suyo lo permitieron. Te vamos a extrañar, Leo.

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