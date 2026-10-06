La Ciudad, un caos por la despedida de Lionel Messi: todas las calles que estarán cortadas por el partido de Argentina Este martes será el último partido del 10 con la Selección argentina, cuando el equipo nacional enfrente a Benín. Las puertas del estadio se abrirán a las 16, por lo que habrá movimiento desde temprano en las inmediaciones del Monumental. También habrá una fan zone en Ciudad Universitaria. Por Agregar C5N en









Cómo será el mapa de cortes para la despedida de Lionel Messi. Redes sociales

Este martes desde las 20 se realizará la despedida a Lionel Messi, dado que será su último partido con la camiseta celeste y blanca, cuando enfrente a Benín en el estadio Monumental. La Ciudad será un caos: cómo será el mapa de cortes.

Ante el gran flujo de público esperado y el evento "Fan Fest AFA: Gracias, Leo", que será en el campo de deportes de Ciudad Universitaria, las autoridades recomendaron asistir con la mayor anticipación posible para evitar demoras en los accesos.

El operativo comenzará al mediodía tanto en las inmediaciones del estadio Monumental como en Ciudad Universitaria. En el Campo de Deportes se desarrollará el Fan Fest AFA entre las 12:00 y la medianoche, una propuesta con gastronomía, juegos, experiencias interactivas y pantalla gigante para seguir el encuentro.

Lionel Messi tendrá su última noche con la casaca albiceleste en el Monumental Web Despedida de Messi: cómo será el operativo de seguridad En cuanto al partido en el Monumental, las puertas se abrirán a las 16:00, cuatro horas antes del inicio del juego. El despliegue de seguridad contará con más de mil efectivos de la Policía de la Ciudad, personal de seguridad privada, agentes de tránsito y prevención, coordinados por el Comité de Seguridad en el Fútbol y el Departamento de Conductas Ilícitas en Eventos Masivos.

El esquema prevé tres anillos de control donde se verificarán los tickets y se aplicarán los programas Tribuna Segura y el Registro Público de Alimentantes Morosos.