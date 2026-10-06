6 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

La Ciudad, un caos por la despedida de Lionel Messi: todas las calles que estarán cortadas por el partido de Argentina

Este martes será el último partido del 10 con la Selección argentina, cuando el equipo nacional enfrente a Benín. Las puertas del estadio se abrirán a las 16, por lo que habrá movimiento desde temprano en las inmediaciones del Monumental. También habrá una fan zone en Ciudad Universitaria.

Por
Cómo será el mapa de cortes para la despedida de Lionel Messi.

Cómo será el mapa de cortes para la despedida de Lionel Messi.

Redes sociales

Este martes desde las 20 se realizará la despedida a Lionel Messi, dado que será su último partido con la camiseta celeste y blanca, cuando enfrente a Benín en el estadio Monumental. La Ciudad será un caos: cómo será el mapa de cortes.

llego el dia que nadie queria: messi se despide de la seleccion argentina
Te puede interesar:

Llegó el día que nadie quería: Messi se despide de la Selección argentina

Ante el gran flujo de público esperado y el evento "Fan Fest AFA: Gracias, Leo", que será en el campo de deportes de Ciudad Universitaria, las autoridades recomendaron asistir con la mayor anticipación posible para evitar demoras en los accesos.

El operativo comenzará al mediodía tanto en las inmediaciones del estadio Monumental como en Ciudad Universitaria. En el Campo de Deportes se desarrollará el Fan Fest AFA entre las 12:00 y la medianoche, una propuesta con gastronomía, juegos, experiencias interactivas y pantalla gigante para seguir el encuentro.

Lionel Messi tendr&aacute; su &uacute;ltima noche con la casaca albiceleste en el Monumental&nbsp;

Lionel Messi tendrá su última noche con la casaca albiceleste en el Monumental

Despedida de Messi: cómo será el operativo de seguridad

En cuanto al partido en el Monumental, las puertas se abrirán a las 16:00, cuatro horas antes del inicio del juego. El despliegue de seguridad contará con más de mil efectivos de la Policía de la Ciudad, personal de seguridad privada, agentes de tránsito y prevención, coordinados por el Comité de Seguridad en el Fútbol y el Departamento de Conductas Ilícitas en Eventos Masivos.

El esquema prevé tres anillos de control donde se verificarán los tickets y se aplicarán los programas Tribuna Segura y el Registro Público de Alimentantes Morosos.

Despedida de Messi: qué calles estarán cortadas

  • Avenida Figueroa Alcorta: corte parcial entre la proyección de avenida Lidoro Quinteros y Daniel Del Soler.
  • Avenida Figueroa Alcorta: corte total entre avenida Udaondo y Monroe.
  • Avenida Udaondo: corte total entre avenida Del Libertador y colectora Cantilo.
  • Campos Salles y Ricchieri: corte total entre avenida Del Libertador y Udaondo.
  • Ingresos por Cantilo al Puente Labruna: corte total.
  • Puente Labruna: corte total entre avenida Figueroa Alcorta y avenida Intendente Cantilo.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

¿Qué jugadores campeones del mundo no estarán?

Los campeones del mundo en Qatar que no estarán en la despedida de Messi de la Selección

El astro del fútbol nacional e internacional siempre se conmovió con la voz de la cantante santafesina.

De la Sole a Damas Gratis y Gaspar Benegas: la AFA confirmó el line up de la despedida de Messi

Lionel Messi se prepara para su despedida de la Selección argentina.

A pura emoción: Messi tuvo su último entrenamiento con la Selección antes de su despedida

Antonela Roccuzzo y un guiño íntimo en la despedida de Leo. 

Antonela Roccuzzo realizó un emotivo posteo por la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina

El motivo responde a una fecha local que se conmemora cada año.

Hay feriado este miércoles tras la despedida de Messi en la Selección: quiénes trabajan y quiénes no

El capitán se despedirá este martes en el Monumental.

Partido despedida de Messi en la Selección: qué calles estarán cortadas en la Ciudad de Buenos Aires

Rating Cero

Robert Kelker-Kelly era un reconocido actor que participó en series como Days of Our Lives y General Hospital. 
play

Murió Robert Kelker-Kelly, reconocido actor de la histórica serie estadounidense Days of our lives

Tini, firme contra su padre.

Explotó todo: revelaron la ínfima cifra que Tini Stoessel le ofreció a su padre Alejandro

El astro del fútbol nacional e internacional siempre se conmovió con la voz de la cantante santafesina.

De la Sole a Damas Gratis y Gaspar Benegas: la AFA confirmó el line up de la despedida de Messi

Antonela Roccuzzo y un guiño íntimo en la despedida de Leo. 

Antonela Roccuzzo realizó un emotivo posteo por la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina

Marta Fort, hija de Ricardo Fort.
play

"Tengo más familiares arriba que abajo": la reflexión de Marta Fort sobre la vida después de la muerte

Maxi Ghione fue liberado bajo condiciones judiciales en la causa que lo investiga por amenazas y privación de la libertad. 

Maxi Ghione rompió el silencio luego de ser liberado en Lehmann: "La verdad la va a decir la justicia"

últimas noticias

Bakker tenía 86 años.

Murió Jim Bakker, uno de los predicadores más reconocidos a nivel mundial

Hace 6 minutos
Llegó el día que nadie quería: Messi se despide de la Selección argentina

Llegó el día que nadie quería: Messi se despide de la Selección argentina

Hace 7 minutos
¿Qué jugadores campeones del mundo no estarán?

Los campeones del mundo en Qatar que no estarán en la despedida de Messi de la Selección

Hace 26 minutos
play
Robert Kelker-Kelly era un reconocido actor que participó en series como Days of Our Lives y General Hospital. 

Murió Robert Kelker-Kelly, reconocido actor de la histórica serie estadounidense Days of our lives

Hace 47 minutos
La privatización de AySA tiene un impacto significativo en la gestión de servicios de agua y saneamiento en el AMBA.

Nuevo avance en la privatización de AySA: se conocen las propuestas para quedarse con el 90% de la compañía

Hace 52 minutos