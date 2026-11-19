Jugaba al Football Manager en su casa, su esposa lo retó y Everton lo llevó a dar una conferencia de prensa real El insólito episodio se volvió viral en redes sociales luego de que el hincha imaginara una rueda de prensa con el capitán James Tarkowski; el club inglés lo invitó a sus instalaciones oficiales y preparó una emotiva sorpresa. Por Agregar C5N en









La desopilante escena con el fanático de Everton y James Tarkowski, capitán del equipo. @Everton

Un insólito cruce doméstico terminó transformándose en una experiencia inolvidable para un hincha inglés de 37 años. El fanático, conocido en las redes sociales como The Fat Centre Back y padre de dos hijos, se volvió viral luego de interpretar el rol de director técnico mientras disfrutaba de una partida del popular videojuego Football Manager. Lo que parecía ser una jornada cotidiana en su hogar se convirtió en tendencia global cuando el club Everton de la Premier League decidió intervenir para convertir su simulación casera en un evento oficial dentro de la institución.

¡INCREÍBLE HISTORIA!



Un aficionado se hizo viral por simular una rueda de prensa del Everton mientras jugaba Football Manager, hasta que su esposa lo interrumpió para recordarle que estaba en su habitación. Pero el club convirtió su fantasía en realidad y lo invitó a sus… pic.twitter.com/3zOhgMoYxZ — Claro Sports (@ClaroSports) November 19, 2026 La secuencia tuvo lugar en su dormitorio, donde el fanático había montado una improvisada escenografía con un micrófono y un panel de fondo con el escudo del Everton para imitar las obligaciones de un entrenador profesional. En pleno desarrollo de su actuación ante la cámara, su esposa irrumpió en la habitación visiblemente indignada por la escena. Sin dudarlo, la mujer le reprochó su nivel de compromiso con el juego y le exigió que se comportara como un adulto de 37 años con dos hijos, cuestionándole que continuara actuando como si tuviera a su cargo un plantel profesional.

Lejos de abandonar el personaje, el hincha reaccionó con una respuesta desopilante que terminó marcando el destino de la anécdota. Señalando un espacio vacío al lado de su escritorio, le respondió a su pareja que fuera a decirle eso a James Tarkowski, imaginando que el defensor central y capitán del equipo estaba sentado a su lado durante la conferencia. El divertido intercambio entre la pareja fue grabado y difundido rápidamente en las plataformas digitales, donde acumuló miles de reproducciones y llegó hasta las autoridades del propio club británico.

Un hincha de 37 años, conocido en las redes como The Fat Centre Back, fue viral tras su falsa conferencia de prensa. Impactados por el alcance del video, los dirigentes del Everton tomaron la decisión de contactar al fanático para invitarlo formalmente a sus instalaciones oficiales. El hincha fue trasladado a la sala de medios del club y ubicado frente a los micrófonos reales, exactamente igual a como lo hacen los entrenadores profesionales antes y después de cada encuentro de la Premier League. Sin embargo, la institución inglesa tenía preparada una última sorpresa para completar la experiencia.

Mientras el aficionado se encontraba sentado en la mesa de prensa, la puerta de la sala se abrió e ingresó el propio James Tarkowski para sumarse a la reunión. El defensor central se incorporó a la desopilante escena saludándolo amistosamente con un "Buen día, míster" y ocupó el lugar que el hincha le había asignado imaginariamente en su dormitorio. Durante el encuentro, Tarkowski le reveló que uno de sus compañeros le había mostrado el clip y que la secuencia había sido tema de conversación en el vestuario, cerrando la jornada con una charla distendida y una fotografía oficial que selló un momento único.