22 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

El mensaje de Héctor Paletta a los hinchas de River, tras la polémica en el Superclásico

El árbitro del VAR explicó su decisión de no llamar a Darío Herrera y le envió un mensaje a los simpatizantes del Millonario que se sintieron perjudicados.

Por

El recibimiento de los honchas de River a su equipo en el Superclásico.

El árbitro del VAR en el River-Boca, Héctor Paletta, quien quedó en el centro de la polémica tras la controvertida jugada en el minuto final del Superclásico, en la que Lautaro Blanco empujó por la espalda a Lucas Martínez Quarta, brindó declaraciones en exclusiva a C5N en las que explicó su decisión de no llamar a Darío Herrera y le envió un mensaje a los hinchas del Millonario que se sintieron perjudicados.

La jugada se dio a los 48 minutos del segundo tiempo. Marcos Acuña tiró un pelotazo dentro del área rival para que algún compañero conecte el balón y generar una jugada de peligro, pero el lateral izquierdo de Boca cargó ilícitamente contra la espalda del Chino y si bien Herrera no cobró nada, hubo protestas por el lado del conjunto local.

De igual modo, el árbitro tampoco fue llamado por el VAR y el partido finalmente terminó a favor de los de La Boca. En medio de la polémica que persiste, el hombre del VAR explicó que “hubo un equipo arbitral en campo que evaluó que hubo un contacto y que ese contacto no era suficiente ni tenía la suficiente fuerza para derribar de esa manera al defensor”.

“Yo en las cámaras, en las imágenes coincidía. No tengo una evidencia clara y evidente para convocar al árbitro”, indicó en diálogo con Mañanas Argentinas y en esa línea se dirigió a los hinchas del Millonario: “A los hinchas los entiendo porque muchas veces nosotros tomamos decisiones que ellos piensan que estamos sacando cosas. Entonces por más que sanciones una cosa y sea en contra todos van a pensar ‘este te está sacando cosas’. Al hincha nunca los vamos a conformar”.

Se filtró el motivo por el que Darío Herrera no cobró penal para River frente a Boca

Horas después que se consumara el Superclásico donde Boca se quedó con los tres puntos ante River, el encuentro quedó marcado con la polémica de la última jugada donde el Millonario reclamó un supuesto penal de Lautaro Blanco contra Lucas Martínez Quarta, filtraron el motivo por el que Darío Herrera no cobró falta dentro del área.

Según el periodista de TyC Sports, Germán García Grova, Herrera explicó: “Evalué que el contacto de Blanco es sin fuerza para derribar a Martínez Quarta, que siente el contacto y se deja caer”.

La explicación va en línea de lo que señaló el árbitro VAR, Héctor Paletta, en diálogo con C5N por Mañanas Argentinas.

Rating Cero

¿Qué hay detrás de los rumores de separación y por qué vuelve a mencionarse a Cazzu?.

Christian Nodal se habría separado de Ángela Aguilar y Cazzu estaría de nuevo en la discusión: a qué se debe

﻿Nathy Peluso explicó su cambio físico en redes sociales.

Nathy Peluso reveló su secreto para su impactante transformación física: así se ve ahora

Qué pasa entre Sebastián Wainraich y Dalia Gutmann

Se filtró cuál fue el motivo de la crisis de pareja entre Dalia Gutmann y Sebastián Wainraich

Con esta propuesta, Disney+ apuesta por una narrativa más introspectiva dentro del universo criminal, poniendo el foco en las consecuencias personales de un mundo marcado por la violencia.
play

Esta es la serie sobre el hijo de Pablo Escobar que llegó a Disney Plus y sorprende a todos con los datos que nunca fueron contados

El estudio se encuentra completamente inmerso en el rodaje de la quinta película de Vengadores.  
play

Marvel confirmó qué película habrá que ver sí o sí antes de Avengers Doomsday: estará en el cine con escenas exclusivas

El hombre fue uno de los protagonistas de El Chavo del 8.

Murió Ricardo de Pascual, reconocido humorista y actor de "El Chavo del 8", a los 85 años

últimas noticias

La innovación tecnológica que podría suplantar a los médicos de guerra. 

¿Adiós a los médicos de guerra? Este es el dron que salvaría millones de vidas

Hace 18 minutos
¿Qué hay detrás de los rumores de separación y por qué vuelve a mencionarse a Cazzu?.

Christian Nodal se habría separado de Ángela Aguilar y Cazzu estaría de nuevo en la discusión: a qué se debe

Hace 29 minutos
El cielo puede marcar una tendencia, pero cada persona sigue teniendo la última palabra sobre cómo vivir lo que viene.

Así será la suerte de cada signo esta semana, según Esperanza Gracia

Hace 34 minutos
Se quedó dormida en el colectivo y avisó por mensaje a su novio: la conversación se volvió viral

Se quedó dormida en el colectivo y avisó por mensaje a su novio: la conversación se volvió viral

Hace 36 minutos
Los plazos fijos comienzan a ubicarse en un punto más equilibrado frente al avance de los precios.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 550.000 pesos a 30 días en abril 2026

Hace 45 minutos