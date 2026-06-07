Cuáles son todos los países de Centroamérica que buscarán hacer historia en el Mundial 2026

El Mundial de 2026 será diferente a todos los anteriores por dos motivos principales. Uno de ellos tiene que ver con lo territorial, ya que será el primero en la historia en ser organizado por 3 países: Estados Unidos, México y Canadá . El otro se debe a la cantidad de equipos, por primera vez habrá 48 selecciones .

Con este contexto el panorama se abrió para los países de Centroamérica . Los anfitriones liberaron sus cupos y le dieron posibilidades de clasificación a otras selecciones con menos tradición en los mundiales. En total, la Concacaf (Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol) recibió 3 cupos directos para la Copa del Mundo y 2 para el Repechaje Mundial.

Los dos cupos para la repesca los obtuvieron Surinam y Jamaica, pero ninguno pudo conseguir la clasificación. Los surinameses cayeron en las semifinales ante Bolivia, mientras que los jamaiquinos perdieron en la final ante República Democrática del Congo. De esta manera, sólo 3 países de Concacaf, además de los anfitriones, lograron clasificarse para la Copa del Mundo: Curazao, Haití y Panamá.

Qué países centroamericanos buscarán hacer historia en el Mundial 2026

Curazao será una de las grandes historias del Mundial 2026, ya que disputará por primera vez una Copa del Mundo. Con una población cercana a los 156.000 habitantes, se convirtió en el país más pequeño y el menos poblado en la historia en clasificar a este certamen. Su camino hacia la clasificación fue brillante: terminó invicto las eliminatorias y se quedó con el Grupo B por delante de selecciones como Jamaica y Trinidad y Tobago. El equipo es dirigido por el experimentado entrenador neerlandés Dick Advocaat, quien a sus 78 años se convirtió en uno de los técnicos más veteranos en llegar a un Mundial. Su plantel está mayormente integrado por jugadores nacidos y formados futbolísticamente en Países Bajos.

Seleccion Curazao Curazao en un amistoso previo al Mundial. Redes sociales

Panamá jugará su segundo Mundial luego de haber debutado en Rusia 2018. En aquella ocasión perdió sus tres partidos de la fase de grupos, aunque logró convertir sus primeros goles mundialistas. Esta vez llega con mayores aspiraciones gracias al crecimiento que mostró durante los últimos años bajo la conducción de Thomas Christiansen. Los panameños lograron el boleto tras finalizar en el primer puesto del Grupo A de las eliminatorias de la Concacaf. Además, viene de alcanzar finales y fases decisivas en varios torneos regionales, consolidándose como una de las potencias emergentes de la región.

estados unidos 1 Estados Unidos 0-1 Panamá , semifinales de Concacaf Nations League. Redes sociales

Haití protagonizó una de las clasificaciones más especiales del continente . Su presencia en el Mundial 2026 marcará el regreso del país a una Copa del Mundo después de 52 años, ya que su única participación anterior había sido en Alemania 1974. En las eliminatorias terminó primero en el Grupo C, superando a rivales de peso como Costa Rica y Honduras. La clasificación adquiere aún más valor porque el equipo debió disputar todos sus encuentros fuera de su territorio debido a la crisis política y social que atraviesa el país. Con una base importante de futbolistas nacidos en Europa pero de ascendencia haitiana, los "Granaderos" buscarán ser una de las sorpresas del torneo.