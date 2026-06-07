7 de junio de 2026 Inicio
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Preocupación en el amistoso entre Dinamarca y Ucrania: se desmayó Christian Eriksen y suspendieron el partido

El mediocampista danés sufrió un nuevo episodio de salud en pleno campo de juego, cinco años después del paro cardíaco que conmocionó al mundo durante la Eurocopa 2021.

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ChristianEriksen se tomó el pecho rápidamente al sentir un dolor y cayó desplomado al suelo.

Christian Eriksen se tomó el pecho rápidamente al sentir un dolor y cayó desplomado al suelo.

El amistoso entre Dinamarca y Ucranio debió ser suspendido luego que se viviera un momento de mucho dramatismo cuando el danés Christian Eriksen sintió un dolor en el pecho y se desplomó sobre el terreno de juego.

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El hecho ocurrió cuando promediaban los 65 minutos del encuentro disputado en Odense. Según se pudo ver en el vivo que se volvió viral más tarde, el futbolista tuvo intención de ir a presionar el saque del arquero, sin embargo, se resistió y cuando estaba atento a la segunda jugada se lo ve que se tomó el pecho y cae desmayado al suelo.

Rápidamente sus compañeros, como el cuerpo técnico que estaba siendo enfocado por la televisación y el servicio médico acudieron a socorrerlo. Sus compañeros formaron un círculo alrededor del jugador mientras recibía asistencia y posteriormente fue retirado en ambulancia.

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Finalmente, el amistoso fue cancelado de manera definitiva tras el traslado del jugador al hospital. Dinamarca ganaba 2-1 al momento de la suspensión gracias a los goles de Patrick Dorgu y Joakim Mæhle.

La conmoción de la noticia se desata también ya que este episodio no es el primero que sufre el mediocampista, sino que durante la Eurocopa 2021, Eriksen sufrió un paro cardíaco en pleno partido de su Selección y Finlandia: el futbolista fue reanimado en el campo de juego, posteriormente recibió un desfibrilador implantable y logró regresar a la actividad profesional meses después.

Preocupación por la salud de Christian Eriksen: qué dice el comunicado oficial

De acuerdo a lo que detalló la Federación Danesa de Fútbol, el mediocampista Christian Eriksen se encontraba “consciente y estable dentro de las circunstancias” y que salió del campo de juego “por decisión propia”.

Tal como lo veo, el marcapasos respondió como debía. Estaba brevemente inconsciente, pero recuperó la conciencia muy rápido y estuvimos en contacto con él enseguida”, declaró el médico del equipo nacional, Morten Boesen.

En esa línea, el profesional aclaró que ahora será sometido a más exámenes en el hospital para determinar qué causó el incidente. “Christian está bien y me pidió que enviara sus saludos a todos los jugadores y que les dijera que está bien”, especificó el médico.

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