Héctor Paletta respondió la pregunta más picante del Superclásico: "¿Sos hincha de Boca?" El árbitro VAR del Superclásico consideró que no hubo penal para River en la última jugada ante el Xeneize en el Monumental. Además, reveló que recibió amenazas. Por + Seguir en







Paletta confirmó si es hincha de Boca o no. Redes sociales

El árbitro VAR a cargo del Superclásico, Héctor Paletta, habló en C5N por primera vez luego de la jugada polémica del final del partido y consideró que no era penal para River. Por ese motivo, se vio obligado a aclarar si era hincha de Boca o no: “No soy fanático de ningún club”.

El encuentro lo ganaba Boca 1 a 0 luego de un penal que convirtió en gol Leandro Paredes, y al final del encuentro, Lautaro Blanco y Lucas Martínez Quarta tuvieron un choque en el área y los futbolistas del Millonario reclamaron falta.

Sin embargo, el árbitro en cancha Darío Herrera no lo cobró, pero tampoco lo llamaron desde el VAR para revisarlo y quien estaba a cargo de eso era Paletta. “Sigo sosteniendo que hay una imagen que parece más pero es muy poca esa evidencia para corregir una decisión de campo en donde yo coincido en que el brazo de referencia que pone blanco sobre Martinez Quarta no lo derriba de esa manera. Apenas siente contacto exagera la caída”.

Ante esta situación, el periodista Pablo Ladaga le preguntó si era hincha de Boca: “No, yo no soy fanático de ningún club de fútbol. Imaginate que somos cuatro varones. Tengo un hermano de River y otro de Boca. Esa teoría de que toda mi familia es hincha de Boca ya se cae".