Boca confirmó la lesión de Edinson Cavani: ¿se pierde el Superclásico?

El delantero uruguayo quedó fuera de la lista de concentrados para el choque que el Xeneize deberá jugar este lunes ante Barracas Central, duelo postergado por la muerte de Miguel Ángel Russo.

De lo que va del año, Cavani ya se perdió 18 partidos oficiales debido a lesiones.

Boca informó una mala noticia para los próximos partidos de Claudio Úbeda: confirmó la lesión del delantero, Edinson Cavani por la que sigue marginado de los entrenamientos del Xeneize.

Newman y el SIC, a la final de la URBA en una fiesta incompleta

Según informó el club en sus redes sociales, el uruguayo “presenta una inflamación de la bursa del psoas derecho ”, motivo que no solo “ retrasa su vuelta al entrenamiento junto al grupo ”, sino que también lo deja fuera de la lista de convocados para el choque de este lunes frente a Baracas Central.

Frente a ello, lo gran incógnita es ¿llega al Superclásico? Si bien no se detalló cuánto será el tiempo de recuperación, desde adentro del club señalan que se trata “de un problema físico que es día a día”.

En lo que va del año, el futbolista de 38 años ya se perdió 18 partidos oficiales debido a diferentes lesiones . En los primeros meses de este año, logró anotar su único gol del Torneo Clausura en la victoria frente a Banfield.

Hace unas semanas, Cavani había culminado el entrenamiento con una sobrecarga que puso en duda su presencia ante Barracas Central, cuando el duelo estaba estipulado para ese sábado.

Cuándo vuelve a jugar Boca

El próximo encuentro de Boca será este lunes 27 de octubre desde las 16 horas, ante Barracas Central, en el estadio Claudio Fabián Tapia, por la duodécima fecha del Torneo Clausura, encuentro que fue postergado después de que se confirmara la muerte del entrenador Miguel Ángel Russo.

Ya el próximo fin de semana deberá jugar, en condición de visitante frente a Estudiantes de La Plata a partir de las 16, correspondiente a la 14° fecha.

Mientras que en la fecha siguiente, el domingo 9 de noviembre será nada más ni nada menos que el cotejo más esperado por todos: el Superclásico. En ese caso, el Xeneize recibirá a River en La Bombonera.