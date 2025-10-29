29 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Suspendieron a Nicolás Lamolina luego del polémico arbitraje en Barracas Central - Boca

El juez no fue designado para ninguno de los partidos correspondientes a la fecha 14 del Torneo Clausura. Iván Tapia, capitán equipo local, e hijo de Claudio “Chiqui” Tapia, había sido expulsado a los 13 minutos de juego por doble amonestación.

Por
La decisión fue tomada por Beligoy

La decisión fue tomada por Beligoy, director nacional de Arbitraje.

Boca viene de ganarle a Barracas Central por 3-1 en Olavarría y Luna.
Te puede interesar:

Un jugador de Boca calentó la previa del Superclásico: "A River le ganamos"

El árbitro no fue designado para ninguno de los partidos correspondientes a la fecha 14 del Torneo Clausura. Iván Tapia, capitán de Barracas, e hijo de Claudio “Chiqui” Tapia, había sido expulsado a los 13 minutos de juego por doble amarilla.

La primera tarjeta le había sido sacada a los 5' de comenzado el encuentro, luego de un fuerte cruce verbal entre Tapia y Leandro Paredes. A los pocos minutos, el jugador del conjunto local fue nuevamente sancionado por una leve infracción, que derivó en su expulsión.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1982891691322306583&partner=&hide_thread=false

Árbitros designados para la fecha 14 del Torneo Clausura 2025

Viernes 31 de octubre

  • 19.00 | San Lorenzo – Deportivo Riestra (Zona B) | Árbitro: Pablo Echavarría
  • 21.15 | Newell’s – Unión (Zona A) | Árbitro: Fernando Espinoza
  • 21.15 | Instituto – Rosario Central (Zona B) | Árbitro: Nicolás Ramírez

Sábado 1° de noviembre

  • 14.45 | Aldosivi – Independiente Rivadavia (Zona A) | Árbitro: Jorge Baliño
  • 16.00 | Barracas Central – Argentinos (Zona A) | Árbitro: Andrés Merlos
  • 17.00 | Vélez – Talleres (Zona B) | Árbitro: Sebastián Zunino
  • 20.00 | Independiente – Atlético Tucumán (Zona B) | Árbitro: Sebastián Martínez

Domingo 2 de noviembre

  • 16.00 | Estudiantes – Boca (Zona A) | Árbitro: Leandro Rey Hilfer
  • 18.30 | Godoy Cruz – San Martín (SJ) (Zona B) | Árbitro: Andrés Gariano
  • 20.30 | River – Gimnasia (Zona B) | Árbitro: Nazareno Arasa

Lunes 3 de noviembre

  • 16.45 | Platense – Sarmiento (Zona B) | Árbitro: Juan Pafundi
  • 16.45 | Defensa y Justicia – Huracán (Zona A) | Árbitro: Yael Falcón Pérez
  • 19.00 | Central Córdoba – Racing (Zona A) | Árbitro: Luis Lobo Medina
  • 21.15 | Belgrano – Tigre (Zona A) | Árbitro: Fernando Echenique
  • 21.15 | Banfield – Lanús (Interzonal) | Árbitro: Facundo Tello
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Juan Román Riquelme fue señalado por la presencia de la actriz en el partido de Boca.

Reconocida actriz fue a ver a Boca y los rumores explotaron: ¿la invitó Juan Román Riquelme?

Este futbolista de Boca tiene posibilidades de disputar el próximo Mundial.

El futbolista de Boca que es argentino pero puede jugar el Mundial 2026 para Paraguay o Cabo Verde

Este jugador también pasó por Zaragoza de España.

"No tengo rodillas, apenas puedo caminar": el dramático relato de un ex Boca, River y Selección argentina

Rodrigo Insua anotó un golazo para Barracas Central contra Boca.

Video: el golazo de Rodrigo Insua para Barracas Central contra Boca

Boca le ganó a Barracas Central.
play

Boca le ganó 3-1 a Barracas Central, se acercó a la punta del Clausura y volvió a la zona de Libertadores 2026

Boca jugará ante Barracas Central, partido suspendido por la muerte de Miguel Ángel Russo

Boca visita a Barracas Central en un partido clave por la clasificación a la Libertadores

Rating Cero

 “Ataque 13” llegó el martes 21 de octubre a Netflix, y se convirtió en un entretenimiento garantizado que te mantiene atrapado de principio a fin. 
play

Terror puro: de qué se trata Ataque 13, la película con adolescentes que llegó a Netflix y te dejará asustado

La nueva película de “Los 4 Fantásticos” estará disponible a partir del miércoles 5 de noviembre en Disney+.

Confirmado por Marvel: cuándo es el estreno de Los 4 Fantásticos primeros pasos en streaming

Furor en Netflix: una de las últimas películas de Diane Keaton es una secuela imperdible para desconectar de la rutina a pura risa.
play

Furor en Netflix: una de las últimas películas de Diane Keaton que te hará desconectar de la rutina a pura risa

Lourdes Fernández y Fabiana Cantilo hablaron sin filtros en un vivo de Instagram

El sincericidio de Fabiana Cantilo en vivo con Lourdes de Bandana: "No te creo nada"

La serie de Netflix combina suspenso y drama social, consolidándose como un éxito.
play

Es súper inquietante, tiene solo 4 capítulos y es uno de los éxitos de Netflix

La actriz deslumbró en Los Ángeles con un look completamente renovado.

La impresionante transformación de la protagonista de Euphoria: parece otra persona

últimas noticias

play

Estudiantes santafesinos visitaron C5N y conocieron cómo se construye la noticia cada día

Hace 6 minutos
Castro aseguró que otros gobernadores lo felicitaron por el operativo.

El gobernador Castro aseguró que la operación en Río de Janeiro fue un "éxito" y minimizó las muertes

Hace 7 minutos
play
Impactantes videos: así se desarrolló el minuto a minuto de la masacre en Río de Janeiro, que dejó al menos 120 muertos

Impactantes videos: así se desarrolló el minuto a minuto de la masacre en Río de Janeiro, que dejó al menos 120 muertos

Hace 7 minutos
Qué se puede hacer en esta localidad bonaerense.

El destino poco conocido cerca de Buenos Aires para degustar delicias artesanales

Hace 11 minutos
play
 “Ataque 13” llegó el martes 21 de octubre a Netflix, y se convirtió en un entretenimiento garantizado que te mantiene atrapado de principio a fin. 

Terror puro: de qué se trata Ataque 13, la película con adolescentes que llegó a Netflix y te dejará asustado

Hace 12 minutos