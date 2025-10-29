Suspendieron a Nicolás Lamolina luego del polémico arbitraje en Barracas Central - Boca

El director nacional de Arbitraje en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Federico Beligoy, suspendió al juez Nicolás Lamolina luego del polémico arbitraje en el partido entre Barracas Central y Boca, donde el Xeneize se alzó con el triunfo por 3-1.
El árbitro no fue designado para ninguno de los partidos correspondientes a la fecha 14 del Torneo Clausura. Iván Tapia, capitán de Barracas, e hijo de Claudio “Chiqui” Tapia, había sido expulsado a los 13 minutos de juego por doble amarilla.
La primera tarjeta le había sido sacada a los 5' de comenzado el encuentro, luego de un fuerte cruce verbal entre Tapia y Leandro Paredes. A los pocos minutos, el jugador del conjunto local fue nuevamente sancionado por una leve infracción, que derivó en su expulsión.
