Suspendieron a Nicolás Lamolina luego del polémico arbitraje en Barracas Central - Boca El juez no fue designado para ninguno de los partidos correspondientes a la fecha 14 del Torneo Clausura. Iván Tapia, capitán equipo local, e hijo de Claudio “Chiqui” Tapia, había sido expulsado a los 13 minutos de juego por doble amonestación. Por







La decisión fue tomada por Beligoy, director nacional de Arbitraje.

El director nacional de Arbitraje en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Federico Beligoy, suspendió al juez Nicolás Lamolina luego del polémico arbitraje en el partido entre Barracas Central y Boca, donde el Xeneize se alzó con el triunfo por 3-1.

El árbitro no fue designado para ninguno de los partidos correspondientes a la fecha 14 del Torneo Clausura. Iván Tapia, capitán de Barracas, e hijo de Claudio “Chiqui” Tapia, había sido expulsado a los 13 minutos de juego por doble amarilla.

La primera tarjeta le había sido sacada a los 5' de comenzado el encuentro, luego de un fuerte cruce verbal entre Tapia y Leandro Paredes. A los pocos minutos, el jugador del conjunto local fue nuevamente sancionado por una leve infracción, que derivó en su expulsión.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1982891691322306583&partner=&hide_thread=false ¡EL GUAPO SE HABÍA QUEDADO CON 10! TAPIA VIO LA SEGUNDA AMARILLA POR ESTA FALTA A PAREDES Y SE FUE EXPULSADO ANTE BOCA. ¿QUÉ TE PARECE?



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/fCGoU59NAC — SportsCenter (@SC_ESPN) October 27, 2025

Árbitros designados para la fecha 14 del Torneo Clausura 2025 Viernes 31 de octubre