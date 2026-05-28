28 de mayo de 2026 Inicio
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Lionel Scaloni dio la lista: quiénes jugarán su primer Mundial con la Selección argentina

El entrenador argentino presentó los 26 jugadores que buscarán el bicampeonato mundial. Con la base de Qatar 2022, el DT también apostó por la renovación con ocho nombres que harán su debut absoluto.

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Nico Paz y Valentín Barco

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Lionel Scaloni dio la lista de futbolistas que jugarán el Mundial 2026.
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Lionel Scaloni ya definió a sus guerreros para defender la corona en el Mundial 2026. En una lista que combina la experiencia de los héroes de Qatar con la frescura del recambio generacional, llamó la atención la reducción de debutantes: mientras que en 2022 fueron 19 los que jugaron su primera cita máxima, esta vez solo habrá 8 caras nuevas.

Los 8 elegidos para su bautismo mundialista

Entre los nombres que aparecen por primera vez en una nómina mundialista, destacan apuestas de la nueva generación y futbolistas que venían pidiendo pista en Europa:

  • Nicolás Paz: el talentoso mediocampista del Como es una de las grandes joyas de los "Europibes" y viajará como la carta de frescura creativa.
nicolas paz

  • Giuliano Simeone: el hijo del "Cholo" se metió en la lista de forma "silenciosa pero letal" tras un cierre de temporada a puro gol en el Atlético de Madrid.
giuliano simeone

  • José Manuel "Flaco" López: la gran sorpresa de último momento. El ex-Lanús es el único debutante del fútbol sudamericano (Palmeiras) que logró convencer a Scaloni por sus características únicas.
jose Manuel Lopez Seleccion argentina

  • Valentín "Colo" Barco: con solo tres partidos en la Mayor, su talento y polifuncionalidad le valieron el pasaje a su primer Mundial.
barco argentina

  • Nicolás González: aunque estuvo en la prelista de 2022, una lesión lo marginó antes del debut; por lo que esta será su revancha oficial.
Nicolás González

  • Leonardo Balerdi y Facundo Medina: Dos defensores que forman parte del proceso de largo plazo de Scaloni y que finalmente tendrán su oportunidad en la máxima cita.
Balerdi seleccion

  • Juan Musso: tras quedar fuera del corte final en Qatar, el arquero del Atlético de Madrid logró blindar su lugar como relevo del Dibu Martínez.
Juan Musso en la Selección

La lista de los 26 jugadores argentinos que irán al Mundial 2026

ARQUEROS

  • Emiliano Martínez
  • Gerónimo Rulli
  • Juan Musso

DEFENSORES

  • Leonardo Balerdi
  • Gonzalo Montiel
  • Facundo Medina
  • Nahuel Molina
  • Cristian Romero
  • Nicolás Otamendi
  • Lisandro Martínez
  • Nicolás Tagliafico

VOLANTES

  • Enzo Fernández
  • Valentín Barco
  • Giovani Lo Celso
  • Alexis Mac Allister
  • Rodrigo De Paul
  • Leandro Paredes
  • Exequiel Palacios

DELANTEROS

  • Lionel Messi
  • Nicolás Paz
  • Thiago Almada
  • Julián Álvarez
  • José Manuel López
  • Lautaro Martínez
  • Giuliano Simeone
  • Nicolás González

El fixture de Argentina en la primera fase

La Scaloneta iniciará su camino en el Grupo J en las siguientes fechas:

  • Martes 16 de junio (22:00): vs. Argelia en Kansas City.
  • Lunes 22 de junio (14:00): vs. Austria en Dallas.
  • Sábado 27 de junio (23:00): vs. Jordania en Dallas

Cómo son las sedes en las que jugará la Selección argentina en el Mundial 2026

El debut tendrá lugar en el Arrowhead Stadium de Kansas City, un estadio inaugurado en 1972 y remodelado en distintas etapas. Se trata de un recinto con capacidad superior a 75.000 espectadores, reconocido por su acústica y por el impacto que generan sus tribunas cerradas. Para el Mundial 2026, el campo de juego será adaptado a las dimensiones internacionales exigidas por la FIFA.

Los otros dos partidos de la fase de grupos se disputarán en el AT&T Stadium de Arlington, ubicado en el área de Dallas y denominado Dallas Stadium durante el torneo. Inaugurado en 2009, es uno de los estadios más grandes del país, con capacidad cercana a 80.000 personas y posibilidad de ampliación.

Este recinto se caracteriza por su estructura moderna, con techo retráctil y un sistema de pantallas de gran tamaño. Habitualmente es sede de eventos masivos y finales universitarias, lo que lo posiciona como uno de los escenarios principales del campeonato.

El recorrido del equipo en las instancias posteriores dependerá de su ubicación final en el grupo. Si termina en el primer puesto, enfrentará al segundo del Grupo H en el Hard Rock Stadium de Miami. En caso de finalizar en la segunda posición, el cruce será ante el ganador de esa zona en el SoFi Stadium de Los Ángeles

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