Jugó en la Selección Argentina y terminó dedicándose a vender diarios

"Decidí desconectarme. No voy a la cancha ni quiero trabajar en algo relacionado a este deporte. Mi tiempo ya pasó, todos en el barrio me reconocen y me saludan. Me ofrecieron ser asesor deportivo, pero no quiero saber más nada", explicó a La Gaceta: "Vendo diarios en el puesto de mi hermana".

Farías se formó en Sportivo Guzmán de Tucumán y luego pasó por dos clubes emblemáticos de la provincia: San Martín y Atlético. También integró la Selección argentina que ganó la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de México 1975. "En el fútbol de hoy, habría llegado a Europa. Nací en la época equivocada", aseguró.

Pedro Farías, exfutbolista Facebook Atlético Ledesma

La historia de Pedro Evaristo Farías

Farías llegó a Sportivo Guzmán cuando tenía 17 años. Allí jugó en Sexta y en Primera, pero reconoció que la juventud le pudo haber jugado en contra. "Estaba haciendo el servicio militar y jugué pocos partidos. En ese momento era rebelde, no me gustaba ser suplente. Luego fui madurando y cambié, ahora lo veo a la distancia y me arrepiento", sostuvo.

En 1975, mientras jugaba en Atlético Ledesma, César Luis Menotti lo convocó a la Selección argentina para disputar los Juegos Panamericanos de México 1975, donde el equipo terminó ganando la medalla de bronce. "Era un adelantado. Siempre buscaba jugadores de buen pie, le interesaba la tenencia. Esa experiencia me dejó grandes enseñanzas", afirmó el exfutbolista.

En esos años, Atlético Ledesma jugó dos torneos Nacionales donde Farías pudo enfrentar a Diego Armando Maradona, quien estaba comenzando su carrera en Argentinos Juniors. "Diego ya era diferente; un chico que hacía de todo en la cancha", recordó. También jugó contra Ricardo Bochini, Omar Potente, Alfio Basile y Roberto Perfumo.

Pedro Farías, exfutbolista La Gaceta

Después de retirarse fue ayudante de campo en Cruz Alta y en Atlético Tucumán, pero finalmente decidió alejarse del fútbol. "No había plata y no se ganaba nada. Sin cobrar no podías vivir, entonces debía trabajar de otra cosa para sostener a mi familia. Un amigo me invitaba para que vaya a jugar unos años a Estados Unidos, pero finalmente me quedé acá", concluyó.