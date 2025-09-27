27 de septiembre de 2025 Inicio
Reciclando estos materiales podés ahuyentar a los mosquitos en primavera: cuáles son

La idea de reutilizar materiales para generar un efecto útil contra los insectos conecta la creatividad con la necesidad de mantener ambientes más confortables.

Con la llegada de la primavera, muchas personas comienzan a buscar estrategias para mantener los espacios libres de mosquitos y otros insectos que se vuelven más activos con el aumento de la temperatura. La combinación de reciclaje y control de plagas representa una manera de integrar hábitos responsables con soluciones prácticas para el hogar.

Además del moho, otro de los enemigos habituales del lavarropas es la cal.
Con este truco podés eliminar la humedad del lavarropas en minutos

Más allá de la utilidad inmediata, este tipo de prácticas también refuerza la conciencia sobre la importancia de reducir residuos y darles un segundo uso. La posibilidad de transformar objetos que de otro modo terminarían en la basura en herramientas funcionales refleja un enfoque moderno sobre sostenibilidad.

Cómo es el truco para reciclar productos y ahuyentar a los mosquitos

Lata reutilizada

Una opción económica y práctica consiste en reciclar materiales domésticos para crear un portaespiral colgante usando latas de durazno ya usadas. Este objeto no solo cumple una función decorativa, sino que también puede usarse como porta repelente.

Cómo hacerlo:

  1. Comenzar cortando ambas latas por debajo de la mitad, dejando una altura de aproximadamente tres o cuatro centímetros.

  2. En una de ellas, marcar un semicírculo en el borde más largo y recortarlo cuidadosamente para que pueda encastrar con la otra lata.

  3. Colocar la lata con el borde más alto por fuera y la más baja dentro, doblando hacia adentro los bordes cortados para reforzar la estructura y evitar que se abran.

El resultado es un portaespiral colgante resistente, funcional y estético, apto tanto para interiores como exteriores, al mismo tiempo que se reutiliza un material que normalmente se descartaría, fomentando un consumo más sostenible.

Con este truco podés eliminar la humedad del lavarropas en minutos

Qué podés hacer si te quedás encerrado en un ascensor

Reciclando estos materiales podés ahuyentar a los mosquitos en primavera: cuáles son

Viajar a Córdoba: es un pueblo pintoresco, está escondido y es ideal para relajar en la naturaleza

Evangelina Anderson está en boca de todos por su look: un total white con encaje fascinante

