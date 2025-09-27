27 de septiembre de 2025 Inicio
Defensa y Justicia vs. Boca, por el torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Sin Miguel Ángel Russo en el banco por problemas de salud, el Xeneize buscará volver a su racha ganadora. Mientras que el Halcón quiere seguir en zona de clasificación. Jorge Baliño será el árbitro del encuentro.

El Xeneize visita al Halcón de Varela.

Por la fecha número 10 del torneo Clausura, Defensa y Justicia recibirá a Boca con la novedad de la asistencia del público visitante. El partido se jugará en el estadio Norberto Tomaghello de Florencio Varela y Jorge Baliño será el encargado de impartir justicia. Miguel Ángel Russo no estará en el banco xeneize por inconvenientes de salud, a pesar de recibir el alta médica.

Miguel Ángel Russo recibió el alta médica tras haber sido internado
Buenas noticias para Boca: Miguel Ángel Russo recibió el alta médica tras haber sido internado

Los dirigidos por Mariano Soso no están en su momento más destacado del torneo, ya que vienen de dos derrotas consecutivas: Estudiantes en La Plata y Platense de local. Sin embargo, se encuentran en zona de clasificación con 12 puntos. Por eso, será necesario sumar de a 3.

El Xeneize tendrá a Claudio Úbeda en el banco de suplentes y le dará indicaciones al mismo equipo que empató contra Central Córdoba por 2 a 2 en la Bombonera, a excepción de la presencia del chileno Carlos Palacios, un cambio obligado porque sufrió una distensión del músculo pectíneo izquierdo y no podrá estar. Las posibles variantes son Alan Velasco o Williams Alarcón para poder tomar el lugar del jugador lesionado.

El objetivo es seguir con la racha positiva, pero también volver al triunfo luego de dos empates consecutivos. Previamente, había ganado ante Independiente Rivadavia de Mendoza, Banfield y Aldosivi. Actualmente, tiene 14 puntos en nueve partidos y está cuarto en la Zona A.

Russo recibió el alta médica el viernes por la tarde, luego de estar internado en el instituto Fleni durante 48 horas, lugar al cual había ingresado por unos estudios médicos que derivaron a una internación. Según una primera información, el DT deberá permanecer en reposo, por lo que no podría estar en el banco de suplentes.

Defensa y Justicia vs. Boca: hora y TV

  • Horario: 19.00.
  • TV: TNT Sports.
  • Árbitro: Jorge Baliño.
  • Estadio: Norberto Tomaghello.

Defensa y Justicia vs. Boca: formaciones

  • Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Ezequiel Cannavo, Damián Fernández, Lucas Ferreira, Rafael Delgado, Alexis Soto; Lucas González, Kevin Gutiérrez; Abiel Osorio, Juan Miritello, Juan Gutiérrez. DT: Mariano Soso.

  • Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco o Williams Alarcón; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Miguel Ángel Russo.
