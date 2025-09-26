Escándalo: Imanol Machuca y seis jugadores más fueron suspendidos por un año por FIFA Una serie de futbolistas fueron afectado por una investigación que pesa contra la Federación de Malasia por falsificación y el jugador del Fortín quedó incluido. Por







La FIFA advirtió que la Federación Malaya habría manipulado documentación para alinear a siete futbolistas en el partido clasificatorio frente a Vietnam, correspondiente a la tercera ronda hacia la Copa Asiática de la AFC 2027. Entre los jugadores involucrados se encuentra Imanol Machuca, junto a otros seis futbolistas que también recibieron la misma sanción y una multa de 2.000 francos suizos cada uno.

Entre los sancionados figuran varios nombres con paso por el fútbol argentino, como Facundo Garcés, ex Colón y actual defensor del Deportivo Alavés de España, y Rodrigo Holgado, surgido en San Lorenzo y con trayectoria en varios países de Sudamérica. El listado también incluye a Gabriel Felipe Arrocha, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui y Héctor Alejandro Hevel Serrano.

Desde Vélez ya fueron notificados de la situación y evalúan apelar el castigo, aunque en el club reconocen que las posibilidades de revertir la sanción son escasas. Por el momento, cuentan con un plazo de 10 días para presentar una apelación formal. En tanto, el entorno de Machuca sostiene que toda la documentación del jugador está en regla y se mantienen a la espera de saber si la sanción se considera efectiva desde su comunicación o desde que quede firme.