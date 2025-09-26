Escándalo: Imanol Machuca y seis jugadores más fueron suspendidos por un año por FIFA

26 de septiembre de 2025 Inicio
Una serie de futbolistas fueron afectado por una investigación que pesa contra la Federación de Malasia por falsificación y el jugador del Fortín quedó incluido.

La FIFA advirtió que la Federación Malaya habría manipulado documentación para alinear a siete futbolistas en el partido clasificatorio frente a Vietnam, correspondiente a la tercera ronda hacia la Copa Asiática de la AFC 2027. Entre los jugadores involucrados se encuentra Imanol Machuca, junto a otros seis futbolistas que también recibieron la misma sanción y una multa de 2.000 francos suizos cada uno.

La declaración que más llamó la atención fue la que lo conectó con Boca.
Fue campeón del mundo con Messi y reveló que estuvo cerca de jugar en Boca

Entre los sancionados figuran varios nombres con paso por el fútbol argentino, como Facundo Garcés, ex Colón y actual defensor del Deportivo Alavés de España, y Rodrigo Holgado, surgido en San Lorenzo y con trayectoria en varios países de Sudamérica. El listado también incluye a Gabriel Felipe Arrocha, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui y Héctor Alejandro Hevel Serrano.

Desde Vélez ya fueron notificados de la situación y evalúan apelar el castigo, aunque en el club reconocen que las posibilidades de revertir la sanción son escasas. Por el momento, cuentan con un plazo de 10 días para presentar una apelación formal. En tanto, el entorno de Machuca sostiene que toda la documentación del jugador está en regla y se mantienen a la espera de saber si la sanción se considera efectiva desde su comunicación o desde que quede firme.

Esto se da luego de que Machuca en la serie ante Racing fuese clave. En el partido de vuelta, un potente disparo suyo fue inicialmente convalidado como gol tras un error de Facundo Cambeses, pero el VAR determinó que la pelota no había ingresado completamente, anulando la conquista. Ahora, el joven atacante enfrenta un escenario completamente distinto y un futuro inmediato incierto.

