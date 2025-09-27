27 de septiembre de 2025 Inicio
Conmebol dio a conocer las fechas y los horarios de las semifinales de la Copa Libertadores y la Sudamericana

Racing enfrentará a Flamengo en una llave que comenzará en Río de Janeiro y cerrará en Avellaneda. Mientras que, Lanús visitará a U de Chile y definirá de local.

Por
Costas

Costas, ilusionado con la Academia.

La Conmebol dio a conocer el calendario de las semifinales de la Copa Libertadores y la Sudamericana, luego de que el cuadro de ambas competencias quede definido la última semana: Racing enfrentará a Flamengo y definirá en Avellaneda, mientras que, Lanús inicia de visitante y define de local ante la U de Chile.

La definición por la Gloria Eterna ya tiene fecha para ambos duelos: Liga de Quito y Palmeiras se medirán el jueves 23 de octubre a las 21:30 en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Ecuador y la revancha se disputará el 30 del mismo mes, también a las 21.30 en el Allianz Parque.

Por el otro lado, Racing es el único argentino que clasificó a esta instancia y enfrentará a Flamengo que le ganó a Estudiantes. El partido de ida será el 22 de octubre a las 21:30 en el estadio Maracaná de Río de Janeiro y la vuelta en el estadio Presidente Perón a las 21:30.

La final está prevista para el 29 de noviembre en el estadio Monumental de Lima, el cual tiene capacidad para 80 mil espectadores, según informó Conmebol semanas atrás.

Por el lado de la Copa Sudamericana, Lanús enfrentará a Universidad de Chile el jueves 23 a las 19 en Santiago, mientras que la vuelta será en Lanús a las 19 del jueves 30 de octubre. La otra semifinal está a cargo de Independiente del Valle y Atlético Mineiro, la cual se juega 21:30 en Quito el martes 21 y definen el martes 28 en Belo Horizonte.

