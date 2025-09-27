Conmebol dio a conocer las fechas y los horarios de las semifinales de la Copa Libertadores y la Sudamericana Racing enfrentará a Flamengo en una llave que comenzará en Río de Janeiro y cerrará en Avellaneda. Mientras que, Lanús visitará a U de Chile y definirá de local. Por







Costas, ilusionado con la Academia.

La Conmebol dio a conocer el calendario de las semifinales de la Copa Libertadores y la Sudamericana, luego de que el cuadro de ambas competencias quede definido la última semana: Racing enfrentará a Flamengo y definirá en Avellaneda, mientras que, Lanús inicia de visitante y define de local ante la U de Chile.

La definición por la Gloria Eterna ya tiene fecha para ambos duelos: Liga de Quito y Palmeiras se medirán el jueves 23 de octubre a las 21:30 en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Ecuador y la revancha se disputará el 30 del mismo mes, también a las 21.30 en el Allianz Parque.

Por el otro lado, Racing es el único argentino que clasificó a esta instancia y enfrentará a Flamengo que le ganó a Estudiantes. El partido de ida será el 22 de octubre a las 21:30 en el estadio Maracaná de Río de Janeiro y la vuelta en el estadio Presidente Perón a las 21:30.

La final está prevista para el 29 de noviembre en el estadio Monumental de Lima, el cual tiene capacidad para 80 mil espectadores, según informó Conmebol semanas atrás.