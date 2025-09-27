27 de septiembre de 2025 Inicio
Qué podés hacer si te quedás encerrado en un ascensor

Quedarse atrapado en un elevador puede ser angustiante, sobre todo para quienes sufren claustrofobia.

¿Qué podés hacer si te quedás encerrado?

¿Qué podés hacer si te quedás encerrado?

Quedarse encerrado en un ascensor puede ser una de esas experiencias que generan miedo inmediato, sobre todo por la sensación de encierro y la incertidumbre de no saber cuánto tiempo llevará salir. Sin embargo, la mayoría de los elevadores modernos cuentan con múltiples sistemas de seguridad que evitan accidentes graves. ¿Qué podés hacer si te quedás encerrado?

Si bien la clave es mantener la calma, existen algunos tips prácticos que pueden ayudarte a sobrellevar la situación de manera más segura y menos estresante. Por ejemplo, mantener la respiración controlada y concentrarte en pensamientos positivos puede disminuir la ansiedad, mientras que sentarte o apoyarte en una pared te permitirá conservar energía durante la espera. Además, hablar con las personas que estén contigo dentro del ascensor puede ayudar a mantener la tranquilidad colectiva.

Las personas con claustrofobia deben prestar especial atención cuando utilizan ascensores, ya que la sensación de encierro puede intensificar la ansiedad y generar ataques de pánico. Es recomendable que, antes de subir, tengan presentes técnicas de relajación, como la respiración profunda o la visualización de un lugar seguro, para mantener el control emocional en caso de quedarse atrapadas.

Qué hacer si quedás atrapado en un ascensor

1. Conservá la calma y controlá la respiración

La reacción natural es sentir angustia o claustrofobia, pero es fundamental recordar que estás en un espacio seguro. Concentrarte en la respiración —inhalar en cuatro tiempos, retener un par de segundos y exhalar lentamente— ayuda a reducir el estrés y a mantener la mente enfocada.

2. Usá los sistemas de emergencia

Todos los ascensores disponen de un botón de alarma o un intercomunicador. Al presionarlo, se activa un aviso directo al personal de seguridad o mantenimiento del edificio. No dudes en mantenerlo presionado hasta que alguien responda.

3. Comunicá tu situación desde el celular

Si contás con señal de teléfono, llamá a un familiar, al encargado del edificio o al 911. Es clave dar información clara: en qué dirección te dirigías, entre qué pisos quedaste y si estás acompañado. Esto agiliza la asistencia.

4. No intentes abrir las puertas por tu cuenta

Puede parecer tentador, pero es riesgoso: si el ascensor no está nivelado con el piso, intentar salir puede provocar accidentes graves. Además, los mecanismos internos están preparados para abrirse de manera segura solo por técnicos capacitados.

5. Administrá recursos y energía

En caso de que la espera se prolongue, lo ideal es usar el celular solo para llamadas de emergencia y conservar batería. Si estás con más personas, mantengan un tono de voz tranquilo y procuren sentarse o apoyarse para ahorrar energía.

6. Esperá la llegada de profesionales

Los ascensores tienen frenos de emergencia diseñados para mantenerlos fijos en caso de fallas. Técnicos especializados sabrán cómo liberar el sistema sin poner en riesgo tu integridad. Tené confianza en que la ayuda llegará.

7. Evitá movimientos bruscos o golpes

Sacudir, patear o saltar dentro del ascensor no acelera la solución y puede dañar los sistemas. Es preferible mantener el ambiente lo más estable posible hasta ser rescatado.

8. Tomalo como una experiencia de aprendizaje

Aunque resulte incómodo, estar atrapado en un ascensor no representa un peligro real en la mayoría de los casos. Después de salir, podés reportar la situación para que se realicen revisiones de mantenimiento y mejorar la seguridad en el edificio.

