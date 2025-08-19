Jugó en la Selección argentina y es policía: la historia que no todos conocen Disputó la Copa América y, al finalizar el torneo, recibió un homenaje por parte de sus jefes y compañeros de trabajo de la fuerza. Divide sus días entre el uniforme y los entrenamientos. Por







Jugó en la Selección argentina y ahora se reintegró a la Policía. Redes sociales

Es común que muchos futbolistas tengan, al mismo tiempo, otro trabajo que les permita mantenerse a ellos y a sus familias, sobre todo cuando juegan en ligas amateur. Pero lo que no todos saben es que hay un caso en la Selección argentina: Betina Soriano es mediocampista y policía.

La actual jugadora de Belgrano fue una de las figuras de la Copa América femenina que se disputó en Ecuador entre el 12 de julio y el 2 de agosto. Cuando volvió al país, sus jefes y compañeros de la Policía de Córdoba la sorprendieron con un festejo y un reconocimiento del que también participó el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros.

"La responsabilidad, el respeto y la perseverancia son los pilares que la sostienen en su desempeño laboral y carrera futbolística. Demostrando que el éxito siempre llega con dedicación, siendo un verdadero ejemplo de compromiso, Betina organiza sus días entre el uniforme por la mañana y los entrenamientos por la tarde", destacó la Policía en sus redes sociales.

"Me llega la citación, se las compartí y lo compartieron súper bien conmigo", contó la mediocampista. "Tuve el apoyo desde el día uno. Con los jefes también, cuando lo informé se pusieron muy contentos. Es algo muy lindo y muy reconfortante, porque uno se puede ir a hacer lo que le gusta tranquilo", agradeció.

Betina Soriano Facebook Policía de Córdoba Soriano empezó a jugar al fútbol a los 12 años; vistió las camisetas de M.E.D.E.A., Talleres, Huracán de Parque Patricios y Sporting de Costa Rica y actualmente defiende los colores de Belgrano de Córdoba. A nivel Selección, pasó por la Sub 17 y la Sub 20 antes de debutar en la mayor.

Así le fue a la Selección argentina en la Copa América femenina En su paso por la Copa América femenina, la Selección argentina terminó la primera fase como líder del Grupo A tras derrotar a los cuatro rivales de su zona: Uruguay (1 a 0), Chile (2 a 1), Perú (1 a 0) y Ecuador (2 a 0). Clasificó directamente a semifinales, donde enfrentó a Colombia. El partido terminó empatado 0 a 0 en el tiempo regular y se definió en los penales, con victoria para las cafeteras por 5 a 4. Argentina definió el tercer puesto frente a Uruguay: fue empate 2 a 2 y una nueva definición desde el punto penal, esta vez 5 a 4 a favor de la albiceleste, que se quedó con la medalla de bronce y clasificó a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.