19 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Jugó en la Selección argentina y es policía: la historia que no todos conocen

Disputó la Copa América y, al finalizar el torneo, recibió un homenaje por parte de sus jefes y compañeros de trabajo de la fuerza. Divide sus días entre el uniforme y los entrenamientos.

Por
Jugó en la Selección argentina y ahora se reintegró a la Policía.

Jugó en la Selección argentina y ahora se reintegró a la Policía.

Redes sociales

Es común que muchos futbolistas tengan, al mismo tiempo, otro trabajo que les permita mantenerse a ellos y a sus familias, sobre todo cuando juegan en ligas amateur. Pero lo que no todos saben es que hay un caso en la Selección argentina: Betina Soriano es mediocampista y policía.

Lionel Messi se había lesionado el 2 de agosto en el duelo ante Necaxa por Leagues Cup. 
Te puede interesar:

Alarma en la Selección argentina: Messi no se entrenó en Inter Miami previo a un duelo clave

La actual jugadora de Belgrano fue una de las figuras de la Copa América femenina que se disputó en Ecuador entre el 12 de julio y el 2 de agosto. Cuando volvió al país, sus jefes y compañeros de la Policía de Córdoba la sorprendieron con un festejo y un reconocimiento del que también participó el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros.

"La responsabilidad, el respeto y la perseverancia son los pilares que la sostienen en su desempeño laboral y carrera futbolística. Demostrando que el éxito siempre llega con dedicación, siendo un verdadero ejemplo de compromiso, Betina organiza sus días entre el uniforme por la mañana y los entrenamientos por la tarde", destacó la Policía en sus redes sociales.

"Me llega la citación, se las compartí y lo compartieron súper bien conmigo", contó la mediocampista. "Tuve el apoyo desde el día uno. Con los jefes también, cuando lo informé se pusieron muy contentos. Es algo muy lindo y muy reconfortante, porque uno se puede ir a hacer lo que le gusta tranquilo", agradeció.

Betina Soriano

Soriano empezó a jugar al fútbol a los 12 años; vistió las camisetas de M.E.D.E.A., Talleres, Huracán de Parque Patricios y Sporting de Costa Rica y actualmente defiende los colores de Belgrano de Córdoba. A nivel Selección, pasó por la Sub 17 y la Sub 20 antes de debutar en la mayor.

Así le fue a la Selección argentina en la Copa América femenina

En su paso por la Copa América femenina, la Selección argentina terminó la primera fase como líder del Grupo A tras derrotar a los cuatro rivales de su zona: Uruguay (1 a 0), Chile (2 a 1), Perú (1 a 0) y Ecuador (2 a 0). Clasificó directamente a semifinales, donde enfrentó a Colombia.

El partido terminó empatado 0 a 0 en el tiempo regular y se definió en los penales, con victoria para las cafeteras por 5 a 4. Argentina definió el tercer puesto frente a Uruguay: fue empate 2 a 2 y una nueva definición desde el punto penal, esta vez 5 a 4 a favor de la albiceleste, que se quedó con la medalla de bronce y clasificó a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El futbolista integró la Selección campeona de la Copa América 1991.

Jugó en Independiente y en la Selección argentina, y sorprende por su presente: saltó a la política

La jugada fatídica: Leo y un manotazo a Vanczák.

A 20 años del fallido debut de Lionel Messi en la Selección argentina: jugó menos de un minuto

El Dibu Martínez no jugó porque arrastra una suspensión de la temporada pasada. 

En medio de especulaciones por su salida, el Dibu Martínez no jugó en Aston Villa: los motivos

Este jugador tuvo varias convocatorias a la Selección argentina juvenil.

Es hijo de un histórico de la Selección argentina y seguirá su carrera en España

El 10 de la Selección se lesionó en el partido frente al Necaxa por la Leagues Cup.

Mascherano confirmó la vuelta de Messi tras la lesión: en qué partido será su regreso

Uno de los jugadores de la Selección argentina se separó en medio de un escándalo: Se bloquearon.

Uno de los jugadores de la Selección argentina se separó en medio de un escándalo: "Se bloquearon"

Rating Cero

La modelo habló de la pareja de famosos y su próxima boda.

Oriana Sabatini, sobre el regalo de casamiento para Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: "Algo para que..."

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anunciaron su compromiso matrimonial en agosto de 2025.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo se casarán: ¿qué otras parejas de famosos demoran su boda?

Una película sobre la dificultad de alquilar y vivir tranquilamente aunque tengas trabajo está siendo tendencia en Netflix.
play

Una película sobre la dificultad de alquilar y vivir tranquilamente aunque tengas trabajo está siendo tendencia en Netflix: de cuál se trata

Una pareja en un punto de quiebre, cuando aparece una joven mujer que los llevará al extremo.
play

Tiene 6 episodios de 45 minutos y está en Netflix: no todo el mundo la puede ver

¿Ustedes se piensan que Nico nunca la cagó? Déjense de joder, indicó

La polémica defensa de Georgina Barbarossa a Gimena Accardi por su infidelidad a Nico Vázquez: "¿Ustedes no creen...?"

Gil rompió el silencio.

Andrés Gil rompió el silencio y habló sobre su supuesto romance con Gimena Accardi: "Me duele"

últimas noticias

Nueva renuncia en el Gobierno: un funcionario clave del INDEC dejó su cargo

Otra renunciar en el Gobierno: se fue el director de Estadísticas de Condiciones de Vida del INDEC

Hace 10 minutos
El número de insectos se disparó en todo el Valle de Las Vegas en los últimos años debido a varios cambios.

Estados Unidos está en alerta por una invasión de mosquitos: los motivos

Hace 26 minutos
Martín Marinucci

Marinucci: "Sturzenegger habilita más peso en rutas abandonadas y pone en riesgo la vida de los argentinos"

Hace 28 minutos
Lionel Messi se había lesionado el 2 de agosto en el duelo ante Necaxa por Leagues Cup. 

Alarma en la Selección argentina: Messi no se entrenó en Inter Miami previo a un duelo clave

Hace 43 minutos
La medida fue anunciada por el Banco Central.

El Banco Central simplificará la carga administrativa a empresas vinculadas al comercio exterior

Hace 45 minutos