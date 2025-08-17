Jugó en Independiente y en la Selección argentina, y sorprende por su presente: saltó a la política Tras ganar una Copa Libertadores, una Intercontinental y una Copa América, decidió alejarse del fútbol para colaborar con sus vecinos. Será candidato en las elecciones legislativas de este año. Por







El futbolista integró la Selección campeona de la Copa América 1991. Redes sociales

En los últimos años hubo varios exfutbolistas que decidieron dar el salto a la política y no involucrarse solo en las comisiones directivas de los clubes, sino en cargos electivos a nivel local, provincial o nacional. Este es el caso de un histórico con pasado en Independiente y en la Selección argentina.

Se trata de Carlos "El Loco" Enrique, quien en 1984 levantó la Copa Libertadores y la Intercontinental con el Rojo y en 1991 integró el plantel albiceleste que se quedó con la Copa América. Ahora, de cara a las legislativas de este año, es candidato a tercer concejal de Lanús en la boleta de Somos Buenos Aires.

"Llegó el momento de salir a la cancha. Le voy a dar con tanto amor como le di en el fútbol", afirmó en redes sociales al lanzar su candidatura. Enrique, quien trabaja hace años en el dispositivo Tribuna Segura, se define como peronista pero decidió integrar la lista que encabeza el actual concejal radical Emiliano Bursese.

"Yo nunca voy a cambiar mi esencia de decir las cosas de frente, pero jamás voy a hacerle mal a las personas porque sé lo que es que te falte un plato de comida", explicó a Infobae. "Es triste que un chico revuelva la basura, que mi vecino no tenga para comer. No estudié en Harvard, pero hablo con el corazón", destacó.

Carlos "Loco" Enrique Desde Somos Buenos Aires calculan que necesitarán un 10% de los votos para que el exfutbolista alcance una banca, aunque dependerá de la participación. "Yo quiero entrar, la gente que me conoce de Lanús y del fútbol sabe que no chamuyo. Le voy a meter corazón, amor, porque no me olvidé de mis raíces", prometió Enrique.