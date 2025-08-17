Jugó en Independiente y en la Selección argentina, y sorprende por su presente: saltó a la política

En los últimos años hubo varios exfutbolistas que decidieron dar el salto a la política y no involucrarse solo en las comisiones directivas de los clubes, sino en cargos electivos a nivel local, provincial o nacional. Este es el caso de un histórico con pasado en Independiente y en la Selección argentina.
Se trata de Carlos "El Loco" Enrique, quien en 1984 levantó la Copa Libertadores y la Intercontinental con el Rojo y en 1991 integró el plantel albiceleste que se quedó con la Copa América. Ahora, de cara a las legislativas de este año, es candidato a tercer concejal de Lanús en la boleta de Somos Buenos Aires.
"Llegó el momento de salir a la cancha. Le voy a dar con tanto amor como le di en el fútbol", afirmó en redes sociales al lanzar su candidatura. Enrique, quien trabaja hace años en el dispositivo Tribuna Segura, se define como peronista pero decidió integrar la lista que encabeza el actual concejal radical Emiliano Bursese.
"Yo nunca voy a cambiar mi esencia de decir las cosas de frente, pero jamás voy a hacerle mal a las personas porque sé lo que es que te falte un plato de comida", explicó a Infobae. "Es triste que un chico revuelva la basura, que mi vecino no tenga para comer. No estudié en Harvard, pero hablo con el corazón", destacó.
Desde Somos Buenos Aires calculan que necesitarán un 10% de los votos para que el exfutbolista alcance una banca, aunque dependerá de la participación. "Yo quiero entrar, la gente que me conoce de Lanús y del fútbol sabe que no chamuyo. Le voy a meter corazón, amor, porque no me olvidé de mis raíces", prometió Enrique.
El paso de Carlos "El Loco" Enrique por el fútbol
Carlos "El Loco" Enrique viene de una familia muy ligada al fútbol. Es hermano de Héctor "El Negro" Enrique, campeón del mundo con la Selección argentina en 1986. Sus otros dos hermanos, Rubén Enrique y Ramón Enrique, también jugaron profesionalmente en equipos del ascenso argentino.
Carlos empezó su carrera en las inferiores de Lanús y llegó a Independiente en 1982. A nivel títulos, esa sería la etapa más prolífica de su carrera: ganó el Metropolitano 1983, la Copa Libertadores 1984 y, ese mismo año, la Copa Intercontinental frente al Liverpool que se jugó en Tokio, Japón.
En 1988 llegó a River, donde conseguiría dos títulos más: el campeonato de Primera División 1989-1990 y el Apertura 1991. Ese año, con la Selección argentina, salió campeón de la Copa América en Chile. También jugó en Lanús y Alianza Lima, entre otros clubes; se retiró en 1999 con la camiseta de All Boys.