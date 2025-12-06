6 de diciembre de 2025 Inicio
Jugó en la Selección Argentina, no aguantó las críticas y le dijo chau al fútbol

Tuvo una exitosa carrera que lo llevó a jugar en Europa y a disputar dos Copas América y un Mundial. Sin embargo, las lesiones lo complicaron y sufrió mucho los cuestionamientos de los hinchas.

Este exfutbolista jugó el Mundial de Brasil 2014 con la Selección argentina.

  • El exdefensor Ezequiel Garay se retiró en 2021 tras una grave lesión.
  • Tuvo una exitosa carrera a nivel clubes que incluyó, entre otros, a Newell's, Real Madrid, Benfica y Valencia.
  • Salió subcampeón del Mundial de Brasil 2014 con la Selección argentina.
  • Reveló que las críticas lo afectaron mucho y empezó terapia para sobrellevarlas.

El exdefensor Ezequiel Garay se retiró en julio de 2021, después de una carrera de casi 17 años que lo llevó por Newell's, Real Madrid y Benfica; ganó 10 títulos a nivel clubes y salió subcampeón del Mundial 2014 con la Selección argentina. A pesar de estos logros, reveló que no pudo aguantar las críticas.

"Cuando empecé, me afectaban muchísimo las críticas. Si recibía un mal comentario a cosas que podía subir del fútbol o la familia, me afectaba mucho. Un día subí una historia a Instagram, me dijeron de todo y borré Instagram", confesó el exjugador de 39 años en una reciente entrevista con El Cafelito.

También contó que empezó a ir al psicólogo para poder trabajar ese tema. "Ahora lo dejé un poco, pero de vez en cuando lo llamo. Cuando veo que descarrilo, lo llamo. He descarrilado en la época que jugué en Rusia y él me volvió al camino. Mi perro también me ayudó en aquel momento y cuando dejé el fútbol", recordó.

Garay aseguró que el momento de retirarse fue "duro" y se sintió como "literalmente ir al pozo". "Jugué en grandes equipos y vivía en un avión, hotel, jugaba copas y estaba dos o tres días en casa como mucho. Que se corte todo ese ritmo que tuve durante 14 o 15 años, no estaba preparado. Pasé un año muy jodido", sostuvo.

Ezequiel Garay

Sin embargo, pudo salir a flote gracias a su esposa, sus hijos y su pasión por el pádel: hoy tiene un espacio deportivo con 17 canchas. "Empecé a jugar al pádel en un club, a tener amistades, y decidí comprar una parcela y montar algo pequeño. Jugaba todas las mañanas y me hacía empezar el día de otra manera", explicó.

El paso de Ezequiel Garay por el fútbol

Ezequiel Garay debutó en Primera con la camiseta de Newell's durante el Torneo Apertura 2004, un partido antes de que su club se consagrara campeón. Por sus buenas actuaciones, en 2006 fue transferido al Racing de Santander, donde se convirtió en el defensor con más goles en Europa.

En mayo de 2008 se anunció que había sido vendido al Real Madrid por 10 millones de euros, pero el club blanco lo cedió al Racing de Santander. Al volver a Madrid tuvo pocas participaciones y decidió marcharse al Benfica, donde se posicionó como capitán y titular indiscutido.

Luego pasó por el Zenit y el Valencia. Se retiró en el club español en julio de 2021 después de sufrir una grave lesión. En paralelo, tuvo una importante carrera en la Selección argentina: ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, jugó las Copas América 2011 y 2015, y fue subcampeón en el Mundial 2014.

