15 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Tres jugadores que están en el fútbol argentino y estuvieron presos

Estos futbolistas atravesaron procesos penales antes de continuar con sus carreras. Quiénes son.

Por
Cada uno

Cada uno, con un contexto distinto, encontró en el fútbol una vía para comenzar de nuevo.

NA

Tres jugadores actualmente activos en el fútbol argentino comparten un pasado poco común, ya que en distintos momentos de sus vidas, atravesaron experiencias de privación de la libertad. Sus casos, con causas judiciales de distinta índole, dan cuenta de episodios fuera de la cancha que terminaron marcando profundamente tanto su trayectoria profesional como su historia personal.

Este jugador pasó por el Xeneize y otros grandes del fútbol agentino.
Te puede interesar:

El ex San Lorenzo, Boca y Racing que fue noticia por terminar preso: no todos lo saben

Estos deportistas tuvieron que enfrentar procesos judiciales que interrumpieron sus carreras, condicionaron su futuro inmediato y pusieron a prueba su capacidad de resiliencia. Las historias de Luciano Cabral, Matías Tissera y Adrián “Maravilla” Martínez muestran trayectorias atravesadas por momentos críticos y, al mismo tiempo, por intentos de reconstrucción y regreso a la competencia profesional. Cada uno, con un contexto distinto, encontró en el fútbol una vía para volver a comenzar.

Luciano Cabral contra Independiente Rivadavia

Luciano Cabral (Independiente)

Luciano Cabral, mediocampista creativo argentino nacionalizado chileno, se convirtió en refuerzo de Independiente de cara a la temporada 2025. El club de Avellaneda compró el 70% de su pase al Grupo Pachuca por un millón de dólares, sumando además el 70% de la ficha de Braian “Chaco” Martínez en la operación. Este jugador llegó tras su paso por León de México, donde en 15 partidos convirtió un gol y dio tres asistencias, y firmará contrato hasta diciembre de 2027. Su trayectoria, sin embargo, estuvo marcada por un largo período fuera de las canchas debido a un proceso judicial.

El 1° de enero de 2017, un hombre perdió la vida tras recibir un piedrazo en la cabeza durante una pelea. Tres días después, Cabral se entregó a la policía, luego de que su padre y su primo fueran detenidos. En 2018 fue condenado como coautor de homicidio simple a nueve años y seis meses de prisión, aunque él siempre negó su culpabilidad. Cumplió parte de su condena en el Complejo Penitenciario IV de San Rafael y obtuvo libertad condicional en octubre de 2022. Luego de su regreso al fútbol, brilló en Coquimbo Unido y logró ser convocado a la Selección de Chile por Ricardo Gareca, debutando en noviembre de 2024 en Eliminatorias.

Matías Tissera Huracán

Matías Tissera (Huracán)

Matías Tissera, delantero de Huracán, recuperó su libertad tras 28 días en la cárcel de Bower, en Córdoba, donde estuvo imputado por tentativa de extorsión. Según la causa, el futbolista habría buscado recuperar el dinero invertido en una casa prefabricada nunca construida, recurriendo a personas que luego intimidaron al empresario responsable. La fiscal a cargo ordenó su detención hasta completar la captura de todos los involucrados, situación que se resolvió con su liberación bajo condiciones estrictas.

Entre las medidas impuestas figuran una caución económica equivalente al valor de la obra inconclusa, prohibición de contacto con la víctima y su entorno, y restricción para salir del país, lo que podría impedirle disputar partidos internacionales como visitante. Durante su estadía en prisión, este jugador pasó por diferentes pabellones, entrenó por su cuenta y evitó recibir visitas familiares para no exponer a sus seres queridos a esa experiencia.

Maravilla Martínez Racing

Maravilla Martínez (Racing)

Adrián “Maravilla” Martínez, actual delantero de Racing, vivió un episodio que cambió el rumbo de su vida en 2014. Luego de un ataque a balazos que sufrió su hermano, fue acusado de incendiar y robar la vivienda del agresor. Aunque no tuvo participación en el hecho, pasó siete meses en prisión preventiva hasta ser absuelto.

Al recuperar la libertad, decidió perseguir su sueño de ser futbolista profesional. Sin formación previa en divisiones juveniles, comenzó a jugar en ligas locales mientras trabajaba como recolector de basura y albañil para sostenerse económicamente. Su perseverancia lo llevó a destacarse en clubes como Defensores Unidos y Atlanta, hasta llegar a Racing en 2023.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Maravilla Martínez fue el objetivo de los defensores del Carbonero.
play

Racing cayó por 1-0 ante Peñarol en una batalla en Uruguay por la ida de los octavos de final

Marcos Rojo fue presentado por Racing.

¿Con chicana para Boca? Racing presentó oficialmente a Marcos Rojo

con un gol agonico, boca empato 1-1 con racing en la bombonera

Con un gol agónico, Boca empató 1-1 con Racing en la Bombonera

Marcos Rojo se fue de Boca y jugará en Racing. 

Marcos Rojo no podrá jugar el Clausura para Racing: la estrategia que prepara Milito para habilitarlo

El clásico entre Boca y Racing se jugará en la Bombonera.

Clásico caliente en la Bombonera: Boca buscará volver al triunfo frente a Racing

Rojo se va de Boca y llega a Racing.

Bombazo: Marcos Rojo rescindió contrato con Boca y será refuerzo de Racing

Rating Cero

El cruce entre Luck Ra y la participante.
play

Qué pasó entre Luck Ra y un participante del team Soledad en La Voz Argentina: "Dejá de llorar"

La casa de las ideas, Marvel, tiene previsto lanzar tres series de infantiles con los superhéroes más famosos de las sagas.

Cuál es la nueva serie de Los Vengadores que Marvel estrenará en Disney+ junto a otros dos especiales

Uno de los jugadores de la Selección argentina se separó en medio de un escándalo: Se bloquearon.

Uno de los jugadores de la Selección argentina se separó en medio de un escándalo: "Se bloquearon"

play

Pensamientos intrusivos y un interludio con Mariana Enríquez: así suena Bar Scorpios, de Blair

El comentario desubicado de Analía Franchín contra Julieta Prandi que generó repudio en las redes.

El comentario desubicado de Analía Franchín contra Julieta Prandi que generó repudio en las redes

Evangelina Anderson aseguró que está bien junto a sus tres hijos.

La respuesta de Evangelina Anderson sobre la separación de Martín Demichelis: "Estoy..."

últimas noticias

El Programa Volver al Trabajo otorga $78.000 y capacitación para facilitar la inserción laboral.

ANSES: la prestación que paga $78.000 y ayuda a encontrar trabajo

Hace 4 minutos
Los líderes cara a cara como en el pasado.

Trump aseguró que Putin puede enfrentar "consecuencias severas" si se niega a finalizar la guerra con Ucrania

Hace 17 minutos
Existen soluciones legales que permiten acceder a un catálogo variado, apto para diferentes gustos y edades, sin exponerse a amenazas.

Adiós a Magis TV: 2 plataformas seguras y gratuitas para ver películas y series

Hace 19 minutos
El romero puede cultivarse en el jardín o en una maceta.

El mejor momento para podar una planta de romero: pocos lo sabían

Hace 21 minutos
play

Cómo es el proceso de producción de ampollas estériles de fentanilo

Hace 23 minutos