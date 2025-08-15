Tres jugadores que están en el fútbol argentino y estuvieron presos Estos futbolistas atravesaron procesos penales antes de continuar con sus carreras. Quiénes son. Por







Cada uno, con un contexto distinto, encontró en el fútbol una vía para comenzar de nuevo.

Tres jugadores actualmente activos en el fútbol argentino comparten un pasado poco común, ya que en distintos momentos de sus vidas, atravesaron experiencias de privación de la libertad. Sus casos, con causas judiciales de distinta índole, dan cuenta de episodios fuera de la cancha que terminaron marcando profundamente tanto su trayectoria profesional como su historia personal.

Estos deportistas tuvieron que enfrentar procesos judiciales que interrumpieron sus carreras, condicionaron su futuro inmediato y pusieron a prueba su capacidad de resiliencia. Las historias de Luciano Cabral, Matías Tissera y Adrián “Maravilla” Martínez muestran trayectorias atravesadas por momentos críticos y, al mismo tiempo, por intentos de reconstrucción y regreso a la competencia profesional. Cada uno, con un contexto distinto, encontró en el fútbol una vía para volver a comenzar.

Luciano Cabral contra Independiente Rivadavia Prensa Independiente Luciano Cabral (Independiente) Luciano Cabral, mediocampista creativo argentino nacionalizado chileno, se convirtió en refuerzo de Independiente de cara a la temporada 2025. El club de Avellaneda compró el 70% de su pase al Grupo Pachuca por un millón de dólares, sumando además el 70% de la ficha de Braian “Chaco” Martínez en la operación. Este jugador llegó tras su paso por León de México, donde en 15 partidos convirtió un gol y dio tres asistencias, y firmará contrato hasta diciembre de 2027. Su trayectoria, sin embargo, estuvo marcada por un largo período fuera de las canchas debido a un proceso judicial.

El 1° de enero de 2017, un hombre perdió la vida tras recibir un piedrazo en la cabeza durante una pelea. Tres días después, Cabral se entregó a la policía, luego de que su padre y su primo fueran detenidos. En 2018 fue condenado como coautor de homicidio simple a nueve años y seis meses de prisión, aunque él siempre negó su culpabilidad. Cumplió parte de su condena en el Complejo Penitenciario IV de San Rafael y obtuvo libertad condicional en octubre de 2022. Luego de su regreso al fútbol, brilló en Coquimbo Unido y logró ser convocado a la Selección de Chile por Ricardo Gareca, debutando en noviembre de 2024 en Eliminatorias.

Matías Tissera Huracán Matías Tissera (Huracán) Matías Tissera, delantero de Huracán, recuperó su libertad tras 28 días en la cárcel de Bower, en Córdoba, donde estuvo imputado por tentativa de extorsión. Según la causa, el futbolista habría buscado recuperar el dinero invertido en una casa prefabricada nunca construida, recurriendo a personas que luego intimidaron al empresario responsable. La fiscal a cargo ordenó su detención hasta completar la captura de todos los involucrados, situación que se resolvió con su liberación bajo condiciones estrictas.