El look de Leandro Paredes: un traje de inspiración oriental que marcó tendencia

El futbolista posó en la alfombra roja de un reconocido evento junto a su esposa, Camila Galante. Deslumbró con un saco cruzado de diseño original y dinámico.

Por
Leandro Paredes sorprendió con un outfit de gala.

Leandro Paredes sorprendió con un outfit de gala.

  • Leandro Paredes está disfrutando su regreso al país después de 11 años.
  • Fue uno de los invitados a la gala de los Personajes del Año de la revista Gente.
  • Llegó a la alfombra roja con su esposa, Camila Galante, y marcó tendencia con un traje de inspiración oriental.
  • Usó un saco cruzado de color negro que se anudaba con cintas largas y colgantes.

Leandro Paredes está disfrutando su nueva etapa en Argentina y su buen momento en Boca. Como no podía ser de otra forma, el campeón del mundo fue convocado a la tradicional gala de los Personajes del Año de la revista Gente y marcó tendencia con un traje de inspiración oriental.

Este exfutbolista jugó el Mundial de Brasil 2014 con la Selección argentina.
Jugó en la Selección Argentina, no aguantó las críticas y le dijo chau al fútbol

El futbolista llegó a la alfombra roja acompañado por su esposa, Camila Galante. Ella lució un vestido negro asimétrico con un solo bretel y un corte alto-bajo: la parte inferior era más corta en la pierna izquierda, y se complementaba con una parte superior ajustada y un escote discreto pero elegante.

Por su parte, Paredes eligió un saco cruzado negro de corte moderno, con un cierre asimétrico que se anuda con cintas largas y colgantes, aportando un toque oriental y dinámico al diseño. Completó el look con pantalones negros, de corte recto y fluido, que equilibraron la silueta y reforzaron la estética moderna y urbana.

Leandro Paredes look

Leandro Paredes habló sobre su vuelta al país

Durante la gala de los Personajes del Año, Leandro Paredes habló de lo que significó volver al país con su familia después de más de una década viviendo en el exterior. El mediocampista se fue de Boca a comienzos de 2014 y regresó en julio de este año, procedente de la Roma.

Paredes contó que tanto él como su familia están "felices". "Disfrutando de todo: del país, del club, de nuestra familia, amigos. Era hora de volver, teníamos ganas. Hacía mucho tiempo que estábamos afuera, 11 años, toda la vida de nuestra hija mayor", remarcó a LAM.

"Ahora estamos recuperando todo lo que perdimos estos 11 años", agregó su esposa, Camila Galante. En lo deportivo, el futbolista aseguró que busca "terminar el año de la mejor manera y empezar el siguiente pensando también en eso" de cara al Mundial 2026. "Esperemos dar otra alegría, si Dios quiere", concluyó.

