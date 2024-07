Javier Mascherano, tras la polémica entre Argentina y Marruecos: "Lo que pasó es un escándalo"

En diálogo con la prensa después de la derrota de Argentina, Mascherano expuso su enojo tras el escandaloso final del partido: "No tengo explicación para los jugadores de decirles que durante una hora y 20 estuvieron revisando una jugada, no sé lo que pasó. Si hay alguien en fuera de juego, tiene que dejar seguir los 4 minutos, con el envión que hay, en lugar de parar el partido para jugar tres minutos después de una hora y media. Es un papelón".

En tal sentido, se refirió a la postura de los equipos. "Lo que pasó es un escándalo. No es un torneo de barrio, son los Juegos Olímpicos. No recuerdo a este nivel que se suspenda un partido de una hora y media, después hacer un calentamiento de diez minutos para jugar tres. La posición era no jugarlo más. Nos tiraron un millón de cosas. Marruecos no quería jugar. El partido lo suspenden por la seguridad. El árbitro nunca nos dio explicaciones", marcó.

"El partido se paró siete veces. No me pasó nunca como jugador que en un partido de este nivel la seguridad falle siete veces. El segundo tiempo no se jugó, entre el tiempo que hacía Marruecos. Ahora, que se pare siete veces el partido porque entra uno y otro no me pasó nunca. No nos gusta que pasen estas cosas, no pretendemos que nos beneficien pero tampoco tomarnos el pelo como lo hicieron hoy", enfatizó.

Javier Mascherano denunció un robo a futbolistas

Por otro lado, el entrenador de la Selección argentina Sub 23 advirtió que se produjo un robo a los jugadores de la albiceleste: "Ayer entraron al entrenamiento y nos robaron. A Thiago Almada le faltaron relojes y anillos. No quisimos decir nada".

Por último, afirmó que los futbolistas buscarán derrotar a Iraq y a Ucrania. "Hay que dar vuelta la página y quedarse con las cosas positivas del equipo, sobre todo en el segundo tiempo. Buscaremos las dos victorias necesarias para clasificar", señaló.