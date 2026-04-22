22 de abril de 2026 Inicio
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Cómo juega Austria, el segundo rival de la Selección argentina en el Mundial 2026

El conjunto austríaco apuesta a la intensidad para competir en el grupo. Su estilo colectivo será una de las claves en el torneo.

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Enfrentará a la Argentina el 22 de junio a las 14 hs.

Enfrentará a la Argentina el 22 de junio a las 14 hs.

  • Austria vuelve a una Copa del Mundo tras casi tres décadas de ausencia.

  • Integra el Grupo J junto a Argentina, Argelia y Jordania con expectativas de avanzar de fase.

  • Su propuesta se basa en presión alta, intensidad y transiciones rápidas para compensar la falta de figuras globales.

  • Llega con resultados positivos recientes que fortalecen su confianza de cara al torneo.

Austria será el segundo rival de la Selección argentina en el Mundial 2026 cuando se enfrenten el 22 de junio, en un grupo que también cuenta con Argelia y Jordania. El conjunto europeo afronta el certamen con la ilusión de destacarse en su regreso a la máxima cita del fútbol tras una larga ausencia.

Rayid Mahrez, Mohamed Amoura y Hicham Boudaoui, las figuras de Argelia.
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El equipo dirigido por Ralf Rangnick logró clasificarse después de una eliminatoria exigente y llega con una base de jugadores que se desempeñan principalmente en el fútbol alemán. Sin contar con grandes estrellas internacionales, el seleccionado apuesta a un funcionamiento colectivo sólido para competir ante rivales de mayor peso.

Con antecedentes históricos importantes pero lejanos en el tiempo, Austria busca generar un mayor protagonismo en el escenario mundial. Su identidad de juego y la intensidad que propone serán factores determinantes para medir sus posibilidades dentro del grupo.

austria

Así juega Austria, el segundo rival de la Selección argentina en el Mundial 2026

El equipo austríaco desarrolla una idea clara basada en la presión alta constante sobre el rival. Este concepto, impulsado por su entrenador, busca recuperar la pelota de manera inmediata luego de perderla, generando situaciones favorables con el adversario desordenado. Además, sostiene un ritmo elevado tanto en la circulación como en la recuperación, con transiciones rápidas que buscan sorprender y atacar con pocos toques. Este enfoque le permite competir desde lo colectivo ante selecciones con mayor jerarquía individual.

Christoph Baumgartner, Austria

Ante la ausencia de figuras dominantes a nivel global, Austria encuentra en su estructura táctica una herramienta clave para equilibrar los partidos. La disciplina en la ejecución del plan y la intensidad en cada acción son pilares de su funcionamiento. La victoria 5 a 1 frente a Ghana y por 1 a 0 a Corea del Sur en los últimos amistosos generaron entusiasmo y aumentaron su confianza. Esa regularidad, sumada a su propuesta dinámica, lo ubica como un rival capaz de generar dificultades incluso frente a potencias.

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