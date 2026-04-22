Chelsea echó a su entrenador: qué pasará con Enzo Fernández El jugador de la Selección argentina se quedó otra vez sin director técnico, tras cosechar cinco derrotas consecutivas, y el futuro del volante es una incógnita en la Premier League. Por + Seguir en







El exfutbolista y entrenador inglés de 41 años fue despedido.

El equipo inglés Chelsea, donde milita el jugador de la Selección argentina Enzo Fernández, despidió a su entrenador Liam Rosenior tras una serie de malos resultados y explosivas afirmaciones sobre el rendimiento de los jugadores: el club deberá desembolsar una millonaria indemnización.

En un comunicado oficial, el club londinense anunció la desvinculación del entrenador de 41 años: "En nombre de todos en el Chelsea FC, nos gustaría dejar constancia de nuestro agradecimiento a Liam y a su equipo por todo el esfuerzo realizado durante su tiempo en el Club. Liam siempre se ha comportado con la máxima integridad y profesionalidad desde su nombramiento a mitad de temporada", arrancó la publicación de Los Blues en redes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ChelseaFC/status/2046987880157860350&partner=&hide_thread=false Club statement: Liam Rosenior — Chelsea FC (@ChelseaFC) April 22, 2026 Además, añadió: "Esta no ha sido una decisión que el Club haya tomado a la ligera; sin embargo, los resultados y el rendimiento recientes no han estado a la altura de las expectativas, y aún queda mucho por jugar esta temporada. Todos en el Chelsea FC le deseamos a Liam mucho éxito en el futuro".

Tras la derrota en su visita al Brighton por 3-0, por la fecha 34 de la Premier League, el ahora exentrenador explotó contra los jugadores y su testimonio fue el detonante de su alejamiento del club. "Fue inaceptable en todos los aspectos del juego. Fue inaceptable la actitud. Sigo defendiendo a los jugadores, pero son indefendibles. Algo tiene que cambiar drásticamente", había expresado el DT, quien dejó en envidencia la relación rota entre jugadores y entrenador.

El exfutbolista inglés había llegado a Londres el 6 de enero tras una gran campaña en el Racing de Estrasburgo, donde brillan los argentinos Joaquín Panichelli y Valentín Barco. Sin embargo, cosechó cinco derrotas consecutivas y dejó al Chelsea fuera de los puestos de Europa.