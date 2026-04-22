22 de abril de 2026 Inicio
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Chelsea echó a su entrenador: qué pasará con Enzo Fernández

El jugador de la Selección argentina se quedó otra vez sin director técnico, tras cosechar cinco derrotas consecutivas, y el futuro del volante es una incógnita en la Premier League.

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El exfutbolista y entrenador inglés de 41 años fue despedido.

El exfutbolista y entrenador inglés de 41 años fue despedido.

El equipo inglés Chelsea, donde milita el jugador de la Selección argentina Enzo Fernández, despidió a su entrenador Liam Rosenior tras una serie de malos resultados y explosivas afirmaciones sobre el rendimiento de los jugadores: el club deberá desembolsar una millonaria indemnización.

Dura sanción al futbolista del equipo inglés.
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En un comunicado oficial, el club londinense anunció la desvinculación del entrenador de 41 años: "En nombre de todos en el Chelsea FC, nos gustaría dejar constancia de nuestro agradecimiento a Liam y a su equipo por todo el esfuerzo realizado durante su tiempo en el Club. Liam siempre se ha comportado con la máxima integridad y profesionalidad desde su nombramiento a mitad de temporada", arrancó la publicación de Los Blues en redes.

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Además, añadió: "Esta no ha sido una decisión que el Club haya tomado a la ligera; sin embargo, los resultados y el rendimiento recientes no han estado a la altura de las expectativas, y aún queda mucho por jugar esta temporada. Todos en el Chelsea FC le deseamos a Liam mucho éxito en el futuro".

Tras la derrota en su visita al Brighton por 3-0, por la fecha 34 de la Premier League, el ahora exentrenador explotó contra los jugadores y su testimonio fue el detonante de su alejamiento del club. "Fue inaceptable en todos los aspectos del juego. Fue inaceptable la actitud. Sigo defendiendo a los jugadores, pero son indefendibles. Algo tiene que cambiar drásticamente", había expresado el DT, quien dejó en envidencia la relación rota entre jugadores y entrenador.

El exfutbolista inglés había llegado a Londres el 6 de enero tras una gran campaña en el Racing de Estrasburgo, donde brillan los argentinos Joaquín Panichelli y Valentín Barco. Sin embargo, cosechó cinco derrotas consecutivas y dejó al Chelsea fuera de los puestos de Europa.

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La relación entre Enzo Fernández y Rosenior se terminó de romper cuando el DT lo apartó por dos fechas por sus declaraciones.

La relación entre Enzo Fernández y Rosenior se terminó de romper cuando el DT lo apartó por dos fechas por sus declaraciones.

"Mientras el Club trabaja para brindar estabilidad al puesto de entrenador principal, emprenderemos un proceso de autorreflexión para realizar el nombramiento adecuado a largo plazo", cerró el comunicado la dirigencia inglesa, quien despidió al quinto entrenador en cinco años.

Según el medio británico The Sun, el club debería desembolsar unos 24 millones de libras esterlinas (unos 32.4 millones de dólares) por anticipar la salida de Rosenior, a excepción de que exista una cláusula especial en el contrato o un acuerdo con el entrenador. Los candidatos a sucederlo son el español Cesc Fábregas, actualmente en el Como de Italia; Frank Lampard, Xavi Hernández, Unai Emery, Roberto De Zerbi, Oliver Glasner y Andoni Iraola. Por ahora, quien se hará cargo del equipo interinamente será Calum McFarlane, entrenador de la Sub 21 de los Blues.

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