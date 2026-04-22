Atención, Argentina: las figuras de Austria, Argelia y Jordania de las que deberá tener cuidado en el Mundial 2026

Un repaso por los nombres propios más peligrosos del grupo J y los estilos que pueden complicar al campeón vigente.

Argentina deberá prestar especial atención a las figuras de Austria, Argelia y Jordania porque cada selección presenta perfiles capaces de generar problemas concretos en el Mundial 2026 . En ese contexto, el análisis individual de sus protagonistas resulta clave para anticipar escenarios.

El Grupo J reúne estilos variados que obligarán a una preparación específica. Desde la presión alta europea hasta la explosividad africana y el orden asiático, los rivales llegan con argumentos propios. Esa diversidad táctica puede modificar el desarrollo de cada partido.

Además, el nuevo formato de 48 equipos amplía la competitividad y reduce el margen de error, incluso para selecciones candidatas al título. La exigencia será constante desde la fase de grupos.

Austria regresa a una Copa del Mundo después de casi tres décadas y lo hace con un plantel competitivo, liderado por David Alaba , referente defensivo y capitán. Su experiencia en la élite europea lo convierte en una pieza clave tanto en la salida como en la organización del equipo.

El entrenador Ralf Rangnick imprime una identidad basada en la presión alta y la recuperación inmediata, un estilo que puede incomodar a cualquier rival. En ofensiva, nombres como Marcel Sabitzer y Marko Arnautovic aportan experiencia y gol. Entre las promesas aparece Nikolaus Wurmbrand, delantero de 19 años, que suma frescura y velocidad en los metros finales.

Las figuras de Argelia en el Mundial 2026

Argelia llega con una base consolidada y talento probado en Europa. Su principal carta es Riyad Mahrez, extremo desequilibrante y líder futbolístico, capaz de definir partidos con acciones individuales. El equipo africano apuesta a transiciones rápidas y juego por las bandas, con un enfoque ofensivo que castiga errores rivales. La combinación de juventud y experiencia le permite sostener intensidad durante todo el partido. Su recorrido en las eliminatorias mostró carácter en momentos decisivos, consolidando una identidad competitiva.

Mousa-Al-Tamari Jordania apuesta a Mousa Al-Tamari como figura clave

Las figuras de Jordania en el Mundial 2026

Jordania disputará su primer Mundial y llega con entusiasmo y disciplina táctica. Su principal figura es Mousa Al-Tamari, extremo con experiencia en Europa, apodado por algunos como el “Messi jordano”. El conjunto asiático prioriza el orden defensivo y la velocidad para contraatacar. Esa fórmula le permitió alcanzar resultados importantes en su región. Como apuesta a futuro surge Ibrahim Sabra, delantero de 19 años, con potencia y capacidad goleadora.