15 de abril de 2026 Inicio
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Irán ratificó su presencia en el Mundial 2026 pese al conflicto con Estados Unidos

El técnico Amir Ghalenoei aseguró que el equipo competirá sin cambios en la sede asignada por FIFA, mientras crece la preocupación por la seguridad en medio de la tensión internacional.

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Irán ratificó su presencia en el Mundial 2026 pese al conflicto con Estados Unidos

Irán ratificó su presencia en el Mundial 2026 pese al conflicto con Estados Unidos

En un escenario atravesado por el conflicto bélico con Estados Unidos, el técnico de la selección de Irán entrenador, Amir Ghalenoei, dejó en claro que el equipo tiene decidido disputar el Mundial 2026.

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El DT sostuvo que no existen motivos para poner en duda la participación de su combinado y remarcó que el plantel continúa con su planificación de cara a la cita internacional. La postura del cuerpo técnico va en línea con la decisión de la FIFA, que descartó modificar la localía de los partidos pese al pedido iraní de trasladarlos a otra sede.

Desde el gobierno, el respaldo también es explícito. El ministro de Deportes, Ahmad Donyamali, planteó que un eventual alto el fuego podría allanar el camino, aunque puso el foco en garantizar condiciones seguras para jugadores y cuerpo técnico como prioridad absoluta.

Mientras tanto, el equipo afina detalles en suelo estadounidense, donde tiene previsto disputar un amistoso a puertas cerradas como parte de la puesta a punto. La base operativa estará en Arizona durante la fase inicial del torneo.

En paralelo, el propio Ghalenoei anticipó que su ciclo al frente del seleccionado tendrá punto final tras la Copa del Mundo. En ese contexto, se suma la figura del analista italiano Antonio Gagliardi, quien aparece como posible continuidad dentro del proyecto deportivo.

En lo estrictamente futbolístico, Irán integrará un grupo exigente junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda. El debut será el 15 de junio en el SoFi Stadium de Los Ángeles ante los oceánicos, luego enfrentará al seleccionado europeo en Houston y cerrará la fase inicial frente a los africanos en Seattle.

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