Fue una de las potencias en los mundiales y ahora enfrentará a Argentina en 2026: qué selección es

La selección que llegó a ser una de las mejores del mundo y que volvió al Mundial tras años de ausencia.

Austria volverá al máximo torneo de selecciones tras lo que fue su participación en el Mundial de Francia 1998, en donde quedó eliminado en zona de grupos tras dos empates y una derrota. Pese a que a lo largo de la historia moderna no ha sido constante y no figuró en la élite europea, tuvo un pasado en el que logró ser uno de los mejores equipos del mundo. Marcó el inicio de un estilo de juego que cambió el fútbol y que inspiró a otras selecciones en los años siguientes.

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A finales de la década de 1920 y principios de 1930 se empezó a gestar el a día de hoy recordado “Wunderteam" , un término alemán que significa equipo maravilla. Así es como se le llamó a aquella selección austríaca comandada por el entrenador Hugo Meisl , quien decidió romper con el estilo de juego directo de la época y propuso un fútbol creativo , basado en el dominio de la pelota y el pase corto como herramienta para buscar el arco rival. Introdujo una variante táctica en el esquema más común en esos años, el 2-3-5, qué consistió en hacer retroceder unos metros a su delantero centro para se integre al circuito de juego y quitarle referencias a los defensores.

Quien llevó a cabo esta función fue Matthias Sindelar , apodado "el Mozart del fútbol" por su talento y elegancia. Las virtudes técnicas que tenía le permitieron encajar perfecto en ese rol, su principal característica era la de crear juego y abastecer a sus compañeros en ataque. Sindelar fue el primer futbolista en jugar de esa posición, que hoy se conoce como falso 9 . Con él a la cabeza, Austria se convirtió en el primer exponente del fútbol total.

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Con ese estilo de juego, el equipo dirigido por Meisl alcanzó una gran racha de 14 partidos invicto entre 1930 y 1932, con 11 triunfos y 3 empates, de los cuales se destacan dos goleadas por 5-0 a Alemania, un 6 a 0 sobre Suiza y una paliza histórica ante Hungría por 8-2. De esta manera, llegó al Mundial de Italia 1934 como el principal candidato a quedarse con el título. Con un formato distinto al de hoy en día, Austria comenzó el certamen con una sufrida victoria en los octavos de final, donde se impuso 3-2 a Francia en la prórroga. En cuartos dejó en el camino a Hungría por 2-1 y llegó a semifinales para enfrentarse con el anfitrión. En un partido que se hizo cuesta arriba por el gol tempranero de la Azzurra y un arbitraje por demás localista, Austria quedó eliminada del certamen. Terminó el Mundial en la cuarta posición ya que cayó 3-2 en el duelo por el tercer puesto ante Alemania.

semifinal-Italia-Austria-en-el-Mundial-de-1934 La semifinal entre Italia y Austria. FIFA

Años más tarde, en los Juegos Olímpicos de Berlín 1936, el equipo liderado por Sindelar se quedó a las puertas del oro olímpico tras caer en la final ante su bestia negra, Italia. El fín del Wunderteam llegó en 1938, cuando la Alemania nazi anexó el territorio de Austria. En el plano futbolístico, el país germánico le exigió a los jugadores austriacos que se unan a su selección y para eso organizó un partido a modo de exhibición entre ambos conjuntos. Austria demostró su superioridad dentro del campo y ganó 2-0, Matthias Sindelar fue figura y anotó un gol que derivó en un festejo desafiante contra los jerarcas nazis. Esta actitud le terminó costando la vida al Mozart del fútbol, que un año después de aquel duelo fue encontrado muerto en su casa bajo circunstancias sospechosas.

AUSTRIA-1934-1-1024x664 El Wunderteam en el Mundial de 1934 FIFA

Esta forma de jugar fue tomada por otras selecciones que también hicieron historia en el fútbol, como por ejemplo la Hungría de Ferenc Puskas en la década del 50 o la “Naranja mecánica" de Johan Cruyff en los años 70.

En la actualidad, el seleccionado austríaco ocupa el lote de equipos de segundo orden de Europa y pudo clasificar a este Mundial tras 28 años de espera. En la fase de grupos debutará contra Jordania el 17 de junio, luego se medirá ante Argentina el 22 y cerrará su participación el 27 frente a Argelia.