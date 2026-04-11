¿Vuelve Neymar a la Selección? La frase de Carlo Ancelotti que sacudió a todo Brasil

Neymar, de 34 años, jugó tres mundiales con la Selección de Brasil.
A solo 63 días del debut de la Selección de Brasil en el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, el director técnico Carlo Ancelotti rompió el silencio sobre la situación del astro brasileño Neymar Jr. y generó una verdadera revolución en el fútbol sudamericano. "Debe seguir así y mejorar su condición", aseveró el italiano.
En una entrevista concedida al medio francés L'Equipe, el exentrenador del Real Madrid fue tajante al afirmar que el actual 10 del Santos "está en el camino correcto" para ser parte de la cita mundialista. Aunque Ancelotti no había convocado a Ney en las últimas citaciones, lo que incluso generó el malestar público del jugador, esta vez el DT dejó la puerta abierta para el regreso del ídolo.
"Neymar es capaz de volver a estar al 100%. Ya lo he dicho repetidas veces: convocaré a los jugadores que estén aptos", sentenció Carletto, subrayando que el talento del astro sigue vigente y puede ser clave para que el Scratch busque su sexto título.
La presencia de Neymar en el Mundial no es un cheque en blanco. Ancelotti fue muy claro sobre los plazos y las condiciones: "Aún tiene dos meses para demostrar que tiene la calidad para jugar la próxima Copa del Mundo". El entrenador enfatizó que, tras su última lesión de rodilla, el jugador ha mostrado una buena recuperación y ha vuelto al gol en el Santos, pero necesita seguir mejorando su condición física para estar en la lista definitiva.
Para lograr este objetivo, el entorno de Neymar ha puesto en marcha un plan de recuperación acelerado. El futbolista se ha sometido recientemente a un tratamiento regenerativo con plasma rico en plaquetas para fortalecer su rodilla izquierda y evitar cualquier tipo de recaída que lo margine de la convocatoria final.
El nuevo rol que ocuparía Neymar en la cancha
Ancelotti también dio pistas sobre cómo imagina al crack de 34 años en su esquema táctico. Lejos de las bandas, el entrenador visualiza a un Neymar "más centrado, más cerca del arco rival", emulando la posición que ocupa actualmente en el Santos. Con 79 goles en su historial, el máximo artillero de la Verdeamarelha tendrá aproximadamente 15 partidos (entre Brasileirao, Copa de Brasil y Sudamericana) para terminar de convencer al cuerpo técnico antes del viaje a Norteamérica.
De esta manera, la incógnita sobre el regreso del ídolo parece empezar a despejarse. Por ahora, la sentencia de Ancelotti es clara: la presencia de Ney en el Mundial depende únicamente de él mismo y de su capacidad para demostrar que está en su plenitud física.