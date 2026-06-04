La Selección argentina recibió una gran noticia y crece la ilusión por el Mundial 2026

El equipo de Lionel Scaloni sumó una buena novedad antes de la Copa del Mundo, que iniciará el 11 de junio. La albiceleste integrará el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania.

La Selección argentina volvió a ocupar el primer puesto del ranking FIFA después de la sorpresiva derrota 2-1 de Francia contra Costa de Marfil y el empate 1-1 de España con Irak, en el marco de unos partidos amistosos en la previa del Mundial 2026. Se trata de una actualización que hace sonreír a la albiceleste, aunque nunca un equipo ganó una Copa del Mundo como líder del escalafón.

El ranking elaborado por la FIFA expuso que el equipo de Lionel Scaloni lo encabeza con 1.874,81 puntos, aunque podría sumar en caso de derrotar a Honduras e Islandia en los amistosos. De esta manera, volvió a ser primero después de que perdiera el liderazgo en septiembre de 2025. La institución presidida por Gianni Infantino informó que la próxima actualización será el 10 de junio, un día antes del inicio del Mundial.

En tal sentido, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) celebró en un comunicado el reajuste de la clasificación: "La Selección Argentina, última campeona del mundo, volvió a obtener la primera posición en el ránking que elabora la FIFA, el cual se actualiza en tiempo real. La segunda posición la obtiene España y Francia cayó dos lugares en la clasificación de la actualidad. Así pues, a doce días del debut de la Scaloneta en la Copa Del Mundo 2026, Argentina volvió a tener el lugar más deseado del podio".

Por su parte, España se ubica segundo con 1.873,01 puntos y Francia se sitúa tercero con 1.869,43. Brasil es la otra Selección sudamericana en el top 10 del ranking, ya que está sexta con 1.762,66.

El top 10 del ranking FIFA en la previa del Mundial 2026

Argentina (1.874,81) España (1.873,01) Francia (1.869,43) Inglaterra (1.825,97) Portugal (1.763,83) Brasil (1.762,66) Marruecos (1.756,94) Países Bajos (1.751,10) Bélgica (1.739,55) Alemania (1.731,30)

Los partidos amistosos de la Selección argentina y la fase de grupos del Mundial 2026

El primer partido de preparación de la gira tendrá lugar el sábado 6 de junio contra Honduras en un escenario de Texas con capacidad para más de 100.000 espectadores. El segundo examen previo al torneo será el martes 9 de junio ante el seleccionado de Islandia en el estado de Alabama.

El debut formal en la competencia ecuménica se producirá el martes 16 de junio frente a Argelia en el Arrowhead Stadium. Posteriormente, la escuadra argentina jugará sus compromisos de la fase inicial ante Austria el lunes 22 y frente a Jordania el sábado 27 en la sede de Dallas.

La estrategia organizativa de la AFA estipula el regreso inmediato de los futbolistas a Kansas City luego de cada presentación en la cancha. Los vuelos de corta duración hacia las distintas sedes facilitarán el descanso idóneo del plantel, cuya permanencia en dicha ciudad está prevista hasta la instancia de cuartos de final.