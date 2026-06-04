Désiré de Francia y Guéla Doué de Costa de Marfil: el duelo familiar que anticipó el Mundial 2026 En el sorpresivo triunfo de Costa de Marfil por 2-1 frente a Francia en un amistoso preparatorio en Nantes, se produjo el enfrentamiento de los hermanos Doué, quienes crecieron juntos, eligieron selecciones distintas y ahora serán protagonistas en la cita mundialista. Por Agregar C5N en









Los hermanos Désiré (21 años) y Guéla Doué (23) disputarán el Mundial de 2026 en Norteamérica.

Una historia de película se vivió este jueves en Nantes, donde el fútbol y la familia se mezclaron en un duelo inolvidable. En la previa del Mundial 2026, Costa de Marfil dio el golpe y venció 2-1 a Francia en un amistoso que tuvo como gran protagonista a Guéla Doué. El lateral del Estrasburgo no solo anotó el empate transitorio frente a la mirada de su hermano Désiré, quien observaba desde el banco francés, sino que también asistió a Amad Diallo para sellar la remontada marfileña a pocos minutos del final.

Embed LOS HERMANOS SEAN UNIDOS, ESA ES LA LEY PRIMERA. Luego de ser FIGURA con un gol y una asistencia en el triunfo 2-1 de Costa de Marfil ante Francia, Guéla Doué recibió el calido saludo de su hermano, Désiré, quien fue suplente en los Galos.



#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/CKXewtrIIE — SportsCenter (@SC_ESPN) June 4, 2026 Este enfrentamiento es el último capítulo de un camino que comenzó de forma curiosa en las inferiores del Stade Rennais. Los hermanos, nacidos en Angers de padre marfileño y madre francesa, se formaron juntos tras un golpe de suerte: Désiré fue descubierto a los cinco años mientras jugaba a un costado del campo durante las pruebas de Guéla para el equipo sub-9. Desde entonces, su ascenso ha sido meteórico, llegando incluso al punto de que Guéla debutó como profesional reemplazando justamente a su hermano menor en un partido de la Ligue 1.

A pesar de su estrecho vínculo -se describen a sí mismos como "gemelos" por su gran complicidad—, ambos eligieron representar a naciones distintas. Guéla prefirió Costa de Marfil en marzo de 2024, convirtiéndose rápidamente en un referente defensivo. Por su parte, Désiré optó por Francia, debutando en 2025 tras consolidarse como una de las joyas del fútbol europeo. Con su participación en el próximo Mundial, se convertirán en la tercera pareja de hermanos en la historia en disputar el torneo con selecciones diferentes.

hermanos doue Désiré y Guéla Doué, en la previa del amistoso entre Francia y Costa de Marfil.

El presente de los Doué en sus clubes también justifica las enormes expectativas. Désiré, estrella del París Saint-Germain, llega tras ganar la Champions League 2025 con un doblete en la final y recibir el premio de la FIFA al Mejor Jugador Joven en el Mundial de Clubes. En tanto, Guéla se ha consolidado como uno de los mejores laterales de Francia, siendo capitán de un Estrasburgo, equipo donde militan los argentinos Valentín Barco y Joaquín Panichelli.