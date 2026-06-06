El Chapu Martínez lanzó una nueva canción para el Mundial 2026 y se volvió viral: cómo es

Con el primer partido de la Selección en puerta, este creador de contenido creó un hit para calentar los motores.

El influencer "Chapu" Martínez inventó una canción para el Mundial 2026 que pelea por convertirse en el hit.

A menos de dos semanas del inicio del Mundial 2026 , el influencer y comediante Martín “Chapu” Martínez volvió a ubicarse entre las tendencias de las redes sociales con el lanzamiento de una nueva canción dedicada a la Selección Argentina. El tema, titulado “Traeme la cuarta, Messi”, recupera el espíritu del recordado hit que lo hizo famoso durante la Copa del Mundo de Rusia 2018 y busca acompañar la ilusión de los hinchas en la previa del certamen que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá .

La publicación apareció en la cuenta oficial de Instagram del creador de contenidos y rápidamente acumuló reproducciones, comentarios y compartidos. El video apela al humor que caracteriza al Chapu y parte de una reflexión en tono de broma sobre la falta de una canción que represente el entusiasmo mundialista .

“ ¿Alguien se dio cuenta que faltan diez días para el mundial y no hay tema oficial? ”, plantea al comienzo del clip. Luego agrega que distintos artistas intentaron lanzar canciones sin demasiado impacto y remata con una frase que anticipa lo que vendrá: “ No es que yo la quiera sacar, pero… ”.

La nueva canción viral del Chapu Martínez para el Mundial, “Traeme la cuarta, Messi”, está construida sobre la melodía de “Puñaladas” , el tema de la banda chilena Amigos Artistas que ganó popularidad en TikTok durante los últimos meses.

Desde los primeros versos, el influencer pone el foco en la expectativa por el comienzo del torneo y en el vínculo de los argentinos con la Selección. “Se acerca Estados Unidos y ya siento esa energía, son las ganas de alentarte por el resto de mi vida”, canta mientras repasa escenas vinculadas con la pasión futbolera.

La letra también incluye menciones directas a la Scaloneta y a varios referentes del plantel campeón del mundo. Entre ellos aparecen Lionel Messi, Emiliano “Dibu” Martínez, Enzo Fernández, Julián Álvarez y Cristian Romero, además de referencias emotivas a Diego Maradona y Ángel Di María.

Chapu Martínez viral Mundial 2026 Captura TikTok

El estribillo concentra el mensaje principal del tema: “Messi, traeme la cuarta”. La frase funciona como una actualización del recordado “Traeme la copa, Messi”, la canción que convirtió al Chapu en un fenómeno viral durante Rusia 2018 y que acompañó a miles de argentinos durante aquella Copa del Mundo.

El regreso de esa fórmula generó una ola de reacciones entre los usuarios. Muchos celebraron la vuelta del influencer al universo mundialista y destacaron el componente nostálgico de la propuesta. Entre los comentarios más repetidos aparecieron mensajes que recordaban el éxito de hace ocho años y otros que destacaban que la previa del Mundial necesitaba una canción capaz de encender el entusiasmo de los hinchas.