Independiente vs Alianza Lima, por la Serie Río de la Plata: horario y dónde ver en vivo

El equipo de Gustavo Quinteros comenzará su año en el torneo internacional del que también participarán Colón y Unión.

Independiente debutará este sábado en la Serie Río de la Plata contra Alianza Lima de Perú en el estadio Parque Viera de Montevideo. El torneo internacional se extiende hasta el lunes 26 y también tendrá como participantes a Boca, River, San Lorenzo, Huracán, Unión y Colón.

El equipo de Avellaneda busca afinar el funcionamiento con Gustavo Quinteros al frente y comenzar a mostrar señales de identidad en un 2026 que lo encuentra con expectativas renovadas y la obligación de ser protagonista, después de varios años de quedar lejos de los títulos.

El Rojo llega a este estreno con la atención puesta en sus refuerzos, entre los que se destaca Ignacio Malcorra , una de las bombas del mercado de pases.

El mediocampista ofensivo, que arriba procedente de Rosario Central, suma experiencia, jerarquía y una pegada que puede convertirse en una de las principales armas del equipo considerando el semestre con ausencia de torneos internacionales que tendrá Independiente.

Javier Ruiz y Juan Manuel Fedorco son dos de los nombres que volvieron y estarán a disposición del entrenador, aunque el primero ya tuvo algunos entreveros con el ex DT de Vélez y no se descarta que sea sancionado.

Más allá del resultado de esta noche, el debut en la Serie Río de la Plata aparece como una oportunidad clave para el cuerpo técnico, que podrá evaluar variantes tácticas y observar el rendimiento de los recién llegados en competencia a la espera de más refuerzos de cara al comienzo del torneo Apertura.

Horario y dónde ver la Serie Río de la Plata 2026

El torneo será transmitido por ESPN y podrá verse a través de Disney+. El encuentro entre el Rojo y el elenco peruano comenzará a las 21.

Serie Río de la Plata 2026: cronograma de partidos

Como novedad, este torneo de verano que crece en Uruguay, tendrá su apartado en Colombia. Gracias a la apertura de esta rama, también se incorporarán equipos argentinos como Boca y River, con el objetivo de sumar ritmo para el campeonato local y el semestre copero. También estarán presentes Huracán, San Lorenzo y Atlético Tucumán.

Sábado 10 de enero

Deportivo Cali vs. Once Caldas (SERIE COLOMBIA)

21:00 | Estadio Palmaseca – Cali

Independiente vs. Alianza Lima

21:00 Parque Viera – Montevideo

Domingo 11 de enero

River vs. Millonarios (AMISTOSO)

21:00 | Estadio Gran Parque Central – Maldonado

Lunes 12 de enero

Cerro Largo vs. Atlético Tucumán

21:00 | Estadio Charrúa – Montevideo

Martes 13 de enero

Huracán vs. Cerro Porteño

18:15 | Parque Saroldi – Montevideo

América de Cali vs. Once Caldas (SERIE COLOMBIA)

21:00 | Estadio Pascual Guerrero – Cali

Independiente vs. Everton

21:00 | Parque Viera – Montevideo

Miércoles 14 de enero

Unión vs. Alianza Lima

18:15 | Parque Saroldi – Montevideo

Boca vs. Millonarios (AMISTOSO)

19:00 | Estadio La Bombonera – Buenos Aires

Cúcuta Deportivo vs. San Lorenzo vs. (SERIE COLOMBIA)

21:00| Estadio Luis Franzini – Montevideo

Jueves 15 de enero

Progreso vs. Atlético Tucumán

18:15| Parque Saroldi – Montevideo

Olimpia vs. Colo Colo

21:00 | Estadio Luis Franzini – Montevideo

Viernes 16 de enero

Cúcuta Deportivo vs. Huracán (SERIE COLOMBIA)

18:15 | Parque Saroldi – Montevideo

Wanderers vs. Independiente

21:00| Parque Viera – Montevideo

Sábado 17 de enero

Defensor Sporting vs. Unión

18:00 Estadio Luis Franzini – Montevideo

San Lorenzo vs. Cerro Porteño

20:00 | Parque Viera – Montevideo

Peñarol vs. River Plate (AMISTOSO)

22:15| Estadio Campus – Maldonado

Domingo 18 de enero

Colo Colo vs. Alianza Lima

21:00 Parque Viera – Montevideo

Boca vs. Olimpia (AMISTOSO)

21:15 | Estadio Único – San Nicolás

Lunes 19 de enero

Racing (U) vs. Universidad de Concepción

21:00 | Estadio Luis Franzini – Montevideo

Martes 20 de enero

Miramar Misiones vs. Colón de Santa Fe

20:00| Estadio Parque Artigas – Paysandú

Cerro Largo vs. Deportes Concepción

22:15 | Estadio Luis Franzini – Montevideo

Miércoles 21 de enero

Peñarol vs. Colo Colo

21:00| Estadio Centenario

Jueves 22 de enero

Wanderers vs. Universidad de Concepción

21:00 | Parque Viera – Montevideo

Viernes 23 de enero

Paysandú FC vs. Colón de Santa Fe

20:00| Estadio Parque Artigas – Paysandú

Montevideo City Torque vs. Deportes Concepción

22:15| Estadio Charrúa – Montevideo

Lunes 26 de enero

Paysandú FC vs. Miramar Misiones

21:00 (ARG/CHI/PAR/URU), 19:00 (COL/ECU/PER) | Estadio Parque Artigas – Paysandú