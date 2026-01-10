Independiente vs Alianza Lima, por la Serie Río de la Plata: horario y dónde ver en vivo

Independiente debuta ante Alianza Lima en la Serie Río de la Plata.
Independiente debutará este sábado en la Serie Río de la Plata contra Alianza Lima de Perú en el estadio Parque Viera de Montevideo. El torneo internacional se extiende hasta el lunes 26 y también tendrá como participantes a Boca, River, San Lorenzo, Huracán, Unión y Colón.
El equipo de Avellaneda busca afinar el funcionamiento con Gustavo Quinteros al frente y comenzar a mostrar señales de identidad en un 2026 que lo encuentra con expectativas renovadas y la obligación de ser protagonista, después de varios años de quedar lejos de los títulos.
El mediocampista ofensivo, que arriba procedente de Rosario Central, suma experiencia, jerarquía y una pegada que puede convertirse en una de las principales armas del equipo considerando el semestre con ausencia de torneos internacionales que tendrá Independiente.
Javier Ruiz y Juan Manuel Fedorco son dos de los nombres que volvieron y estarán a disposición del entrenador, aunque el primero ya tuvo algunos entreveros con el ex DT de Vélez y no se descarta que sea sancionado.
Más allá del resultado de esta noche, el debut en la Serie Río de la Plata aparece como una oportunidad clave para el cuerpo técnico, que podrá evaluar variantes tácticas y observar el rendimiento de los recién llegados en competencia a la espera de más refuerzos de cara al comienzo del torneo Apertura.
Horario y dónde ver la Serie Río de la Plata 2026
El torneo será transmitido por ESPN y podrá verse a través de Disney+. El encuentro entre el Rojo y el elenco peruano comenzará a las 21.
Serie Río de la Plata 2026: cronograma de partidos
Como novedad, este torneo de verano que crece en Uruguay, tendrá su apartado en Colombia. Gracias a la apertura de esta rama, también se incorporarán equipos argentinos como Boca y River, con el objetivo de sumar ritmo para el campeonato local y el semestre copero. También estarán presentes Huracán, San Lorenzo y Atlético Tucumán.
Sábado 10 de enero
Deportivo Cali vs. Once Caldas (SERIE COLOMBIA)
21:00 | Estadio Palmaseca – Cali
Independiente vs. Alianza Lima
21:00 Parque Viera – Montevideo
Domingo 11 de enero
River vs. Millonarios (AMISTOSO)
21:00 | Estadio Gran Parque Central – Maldonado
Lunes 12 de enero
Cerro Largo vs. Atlético Tucumán
21:00 | Estadio Charrúa – Montevideo
Martes 13 de enero
Huracán vs. Cerro Porteño
18:15 | Parque Saroldi – Montevideo
América de Cali vs. Once Caldas (SERIE COLOMBIA)
21:00 | Estadio Pascual Guerrero – Cali
Independiente vs. Everton
21:00 | Parque Viera – Montevideo
Miércoles 14 de enero
Unión vs. Alianza Lima
18:15 | Parque Saroldi – Montevideo
Boca vs. Millonarios (AMISTOSO)
19:00 | Estadio La Bombonera – Buenos Aires
Cúcuta Deportivo vs. San Lorenzo vs. (SERIE COLOMBIA)