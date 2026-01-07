7 de enero de 2026 Inicio
Es oficial: Ignacio Malcorra se convirtió en el primer refuerzo de Independiente

El volante ofensivo, de 38 años, viene de quedar libre en Rosario Central, firmó por un año con el club de Avellaneda y ya se encuentra a las órdenes del DT Gustavo Quinteros. "Espero estar a la altura, voy a dejar todo en la cancha", expresó.

Nacho se fue del Canalla tras tres años y medio de estadía en Rosario.

Nacho se fue del Canalla tras tres años y medio de estadía en Rosario.

Independiente cerró su primer refuerzo en el mercado de pases estival: se trata del volante ofensivo Ignacio Malcorra. El jugador, de 38 años, que viene de quedar libre de Rosario Central. firmó un contrato por un año y ya se incorporó al plantel que dirige el entrenador Gustavo Quinteros. "Espero estar a la altura, voy a dejar todo en la cancha", expresó.

Bebote Álvarez recibió un revés judicial.
La Justicia dictó la prisión preventiva contra Bebote Álvarez, exlíder de la barra de Independiente

"¡Ignacio Malcorra es nuevo jugador de Independiente! El volante ofensivo, de último paso por Rosario Central, llegó libre al Rey de Copas con un contrato por un año ¡Bienvenido, Nacho!", lanzó el club de Avellaneda en sus redes sociales, tras la primera incorporación de verano. Será presentado oficialmente en el predio de Villa Domínico y luego viajará a Uruguay donde el plantel prepara una serie de amistosos que jugarán frente a Alianza Lima, Everton de Viña del Mar y Montevideo Wanderers.

"Es una alegría inmensa estar en este club tan grande. Espero estar a la altura. Lo voy a disfrutar. Ojalá pueda ayudar al cuerpo técnico y a mis compañeros en el lugar que me toque. Voy a dejar todo dentro de la cancha", afirmó Malcorra, en declaraciones al canal oficial del Rojo. Surgido de la CAI de Comodoro Rivadavia, y de pasos por Aldosivi de Mar del Plata y Unión de Santa Fe, tuvo una gran experiencia en el fútbol mexicano (Tijuana, Pumas y Atlas). Luego, recaló en Lanús previo a su paso en Rosario Central, el club que lo vio en su mejor nivel.

Luego de una salida nada clara del Canalla, donde es ídolo del club y una de las figuras del plantel que se llevó la Copa de Liga a fin de año, Nacho sobrepuso la oferta del Rojo por sobre sondeos de otros clubes del fútbol argentino y del exterior. De esta manera, el volante ofensivo es la primera cara nueva de un Independiente que ya renovó contratos a Santiago Montiel, Federico Mancuello, Rodrigo Fernández Cedrés, Nicolás Freire, Joaquín Blázquez, Juan Fedorco y el juvenil Tomás Parmo.

Cabe destacar que, por ahora, desde el club de Avellaneda no hubo ninguna salida formal, aunque hay varios nombres propios en la lista de "vendibles" si cae alguna oferta. Tal es el caso de Montiel, Kevin Lomónaco y Felipe Loyola. Mientras continúa el conflicto con el juvenil Javier Ruiz, quien fue repescado de su cesión en Barracas Central por pedido del entrenador, pero entró en conflicto con la dirigencia y no viajará a la pretemporada en Uruguay que arrancará este jueves.

