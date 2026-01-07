Matías Viña fue oficializado como refuerzo del River de Marcelo Gallardo: los detalles de su llegada

El lateral izquierdo, que viene de ser campeón de la Copa Libertadores con Flamengo, se incorporó al Millonario de cara al inicio del torneo Apertura 2026.

River anunció la contratación del futbolista uruguayo Matías Viña de cara al inicio del torneo Apertura 2026 , por lo que el Millonario ya cuenta con otro lateral izquierdo en su plantel. Se trata de la tercera incorporación del equipo en el mercado de pases, luego de las llegadas de los mediocampistas Fausto Vera y Aníbal Moreno.

En su cuenta de la red social X, River detalló las condiciones del arribo del jugador de 28 años, quien llega proveniente de Flamengo: "Junto al Presidente Stefano Di Carlo, Matías Viña firmó su contrato y se transformó en nuevo jugador del Club. Llega a préstamo hasta diciembre de 2026, con opción de compra voluntaria que podrá transformarse en obligatoria según objetivos".

En tal sentido, según consignó TyC Sports, el préstamo incluye un cargo de u$s500 mil. El futbolista se sumó a la pretemporada del equipo entrenado por Marcelo Gallardo en un gran presente, ya que en noviembre de 2025 ganó su tercera Copa Libertadores, tras el triunfo de Flamengo sobre Palmeiras. Previamente había conseguido el título en dos oportunidades con el equipo de São Paulo.

Con su arribo, Viña competirá con Marcos Acuña para quedarse con el lateral izquierdo , después de la salida de Milton Casco. Antes de su llegada al Millonario, disputó 32 partidos en Flamengo, convirtió un gol y repartió dos asistencias. También acumula 43 encuentros jugados en la Selección uruguaya, por lo que es uno de los futbolistas más destacados del país vecino.

Mientras el plantel profesional realiza la parte dura de la pretemporada en la ciudad neuquina de San Martín de Los Andes, River recibió un contacto formal desde el Genoa de Italia por el defensor central Lucas Martínez Quarta : solicitaron un préstamo para incorporarse al equipo del italiano Daniele De Rossi.

En un mercado de pases frenético para el Millonario, donde debió desprenderse de jugadores históricos y traer jugadores de renombre como Aníbal Moreno, Fausto Vera y Matías Viña, en las últimas horas llegó el contacto formal desde Italia, para quedarse con el zaguero titular, quien ya tiene experiencia en la Serie A (jugó en la Fiorentina entre 2020 y 2024).

Sin embargo, la dirigencia de la institución de Núñez, liderada por Stéfano Di Carlo, desestimó la oferta: no están dispuestos a ceder el defensor con un préstamo, en un sector del equipo que tiene poco recambio. Además, la decisión obedece a la reciente inversión del club para repatriar al defensor central: en 2025 gastó 7 millones de euros para traerlo de regreso desde la Fiorentina, y además le firmó un contrato hasta diciembre de 2028.

El defensor debutó en River en noviembre de 2016 y, tras varios años con un gran nivel, fue vendido a Fiorentina en octubre de 2020 por una cifra cercana a los 13 millones de euros. En el equipo italiano fue titular y capitán hasta enero de 2025, cuando regresó al Millonario. De esta manera, el zaguero continuará en Núñez en un año donde disputará la Copa Sudamericana, tras un año 2025 para el olvido, donde no levantó ningún trofeo.