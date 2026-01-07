7 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Matías Viña fue oficializado como refuerzo del River de Marcelo Gallardo: los detalles de su llegada

El lateral izquierdo, que viene de ser campeón de la Copa Libertadores con Flamengo, se incorporó al Millonario de cara al inicio del torneo Apertura 2026.

Por
Matías Viña fue presentado como refuerzo de River.

Matías Viña fue presentado como refuerzo de River.

X (@RiverPlate)

River anunció la contratación del futbolista uruguayo Matías Viña de cara al inicio del torneo Apertura 2026, por lo que el Millonario ya cuenta con otro lateral izquierdo en su plantel. Se trata de la tercera incorporación del equipo en el mercado de pases, luego de las llegadas de los mediocampistas Fausto Vera y Aníbal Moreno.

Gallardo podría perder una pieza clave en el equipo.
Te puede interesar:

Bomba en River: un referente del Millonario está en la mira del Genoa de De Rossi

En su cuenta de la red social X, River detalló las condiciones del arribo del jugador de 28 años, quien llega proveniente de Flamengo: "Junto al Presidente Stefano Di Carlo, Matías Viña firmó su contrato y se transformó en nuevo jugador del Club. Llega a préstamo hasta diciembre de 2026, con opción de compra voluntaria que podrá transformarse en obligatoria según objetivos".

River presentación Matías Viña
River le dio la bienvenida a Matías Viña.

River le dio la bienvenida a Matías Viña.

En tal sentido, según consignó TyC Sports, el préstamo incluye un cargo de u$s500 mil. El futbolista se sumó a la pretemporada del equipo entrenado por Marcelo Gallardo en un gran presente, ya que en noviembre de 2025 ganó su tercera Copa Libertadores, tras el triunfo de Flamengo sobre Palmeiras. Previamente había conseguido el título en dos oportunidades con el equipo de São Paulo.

Con su arribo, Viña competirá con Marcos Acuña para quedarse con el lateral izquierdo, después de la salida de Milton Casco. Antes de su llegada al Millonario, disputó 32 partidos en Flamengo, convirtió un gol y repartió dos asistencias. También acumula 43 encuentros jugados en la Selección uruguaya, por lo que es uno de los futbolistas más destacados del país vecino.

Bomba en River: un referente del Millonario está en la mira del Genoa de De Rossi

Mientras el plantel profesional realiza la parte dura de la pretemporada en la ciudad neuquina de San Martín de Los Andes, River recibió un contacto formal desde el Genoa de Italia por el defensor central Lucas Martínez Quarta: solicitaron un préstamo para incorporarse al equipo del italiano Daniele De Rossi.

En un mercado de pases frenético para el Millonario, donde debió desprenderse de jugadores históricos y traer jugadores de renombre como Aníbal Moreno, Fausto Vera y Matías Viña, en las últimas horas llegó el contacto formal desde Italia, para quedarse con el zaguero titular, quien ya tiene experiencia en la Serie A (jugó en la Fiorentina entre 2020 y 2024).

Sin embargo, la dirigencia de la institución de Núñez, liderada por Stéfano Di Carlo, desestimó la oferta: no están dispuestos a ceder el defensor con un préstamo, en un sector del equipo que tiene poco recambio. Además, la decisión obedece a la reciente inversión del club para repatriar al defensor central: en 2025 gastó 7 millones de euros para traerlo de regreso desde la Fiorentina, y además le firmó un contrato hasta diciembre de 2028.

El defensor debutó en River en noviembre de 2016 y, tras varios años con un gran nivel, fue vendido a Fiorentina en octubre de 2020 por una cifra cercana a los 13 millones de euros. En el equipo italiano fue titular y capitán hasta enero de 2025, cuando regresó al Millonario. De esta manera, el zaguero continuará en Núñez en un año donde disputará la Copa Sudamericana, tras un año 2025 para el olvido, donde no levantó ningún trofeo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Sebastián Villa: el supuesto sondeo de River Plate puso en alerta a una agrupación feminista del equipo de Núñez. 

River Feminista manifestó un "repudio absoluto" ante la posible incorporación de Sebastián Villa al equipo

La Copa Argentina 2026 comenzará el 18 de enero.

La Copa Argentina confirmó las fechas de los 32avos de final: cuándo debutarán Boca y River

El torneo Apertura 2026 empezará el 22 de enero.

Confirmaron el fixture de las primeras 12 fechas del torneo Apertura 2026: los partidos de Boca y River

Marcelo Gallardo, entrenador de River.

Bomba en River: un futbolista se despidió del club y complica a Marcelo Gallardo

El juvenil continuará su carrera en Olimpia, que se queda con la mitad de su ficha.

El pibe de River que no suma minutos y que se va a jugar a un grande del continente: llamativo caso

Sufre Gallardo: preocupación en River por las lesiones de dos referentes en plena pretemporada

Sufre Gallardo: preocupación en River por las lesiones de dos referentes en plena pretemporada

Rating Cero

La relación entre Martín Migueles y Wanda Nara estaría en crisis por una infidelidad por parte del empresario. 

Confirman que Wanda Nara se separó de Martín Migueles tras seis meses de relación por "falta de confianza"

Flor Vigna.
play

Flor Vigna, picante en el medio de los rumores contra Luciano Castro: "Lo peor del infiel no es perderlo"

Griselda Siciliani.
play

Griselda Siciliani rompió el silencio sobre los rumores de infidelidad de Luciano Castro: "Seguimos..."

Andrea Ghidone, Anita Martínez, Julia Calvo y Marisol Otero, las protagonistas de Ellas son tango.

Vuelve "Ellas son tango" al teatro y se suma Julia Calvo como Nelly Omar

Se filtraron imágenes de Zaira Nara con un empresario que ya fue señalado como su nueva pareja

Como es la misteriosa cotidianeidad que tiene el posible novio de Zaira Nara

El documental expone la profunda brecha entre la imagen de orden y valores que se mostraba en YouTube y la realidad que se desarrollaba puertas adentro. 
play

Este documental sobre una supuesta ayuda psicológica en tiempos de redes sociales te dejará sin palabras: está en Netflix

últimas noticias

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, busca proteger a su base electoral del campo y, a su vez, que la Unión Europea firme el tratado de libre comercio con el Mercosur.

El Consejo Europeo le ofreció a Italia rebajas en el sector agrícola para que vote a favor del acuerdo con el Mercosur

Hace 9 minutos
Enterate qué depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 8 de enero de 2026

Hace 10 minutos
El gobernador de Minnesota repudió el asesinato de la mujer en manos de agentes federales

Estados Unidos: el gobernador de Minnesota repudió el asesinato de la mujer en manos de agentes federales

Hace 15 minutos
La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este jueves 8 de enero

Hace 16 minutos
play

Estados Unidos profundiza su giro aislacionista con el retiro de 66 organismos internacionales

Hace 16 minutos