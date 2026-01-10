10 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

La joya de Racing que llegó al club de una forma extraña y que se robó las miradas de Barcelona y Real Madrid

El juvenil dio un salto clave luego de destacarse en inferiores. Su historia explica por qué genera tanta expectativa.

Por
Sosa sobresale por su talento y capacidad para desequilibrar.

Sosa sobresale por su talento y capacidad para desequilibrar.

Redes sociales
  • Racing incluyó a un juvenil destacado en la pretemporada.
  • El futbolista tuvo un recorrido poco habitual antes de llegar al club de Avellaneda.
  • Superó una lesión grave y volvió a llamar la atención de potencias europeas.
  • La dirigencia aseguró su continuidad con un contrato de largo plazo y cláusula elevada.

Racing inició la parte más intensa de su preparación para la temporada 2026 con una presencia que despertó expectativa puertas adentro. Entre los juveniles convocados por Gustavo Costas apareció un nombre que desde hace tiempo genera ilusión en el club.

Nicolás Pacheco fue asesinado en 2013 en la sede porteña de Racing ubicada en el barrio de Villa del Parque.
Te puede interesar:

Racing tendrá que pagar $200 millones por el asesinato del periodista Nicolás Pacheco

Mientras el plantel se trasladó a Ciudad del Este para encarar los trabajos físicos y tácticos, el cuerpo técnico decidió sumar a jóvenes que vienen destacándose en las divisiones inferiores. En ese sentido, uno de los que más atención concentró fue Gonzalo Sosa, un volante ofensivo que ya había sido seguido por clubes de primer nivel internacional.

Su recorrido hasta llegar al plantel profesional no fue lineal ni habitual. Desde sus primeros pasos en el fútbol infantil hasta la firma de su primer contrato, atravesó cambios, obstáculos y una recuperación extensa que no frenó su proyección.

Sosa Racing

Quién es Gonzalo Sosa, la joya de Racing

Gonzalo Sebastián Sosa nació el 3 de mayo de 2005 en Rafael Castillo, en la provincia de Buenos Aires. Sus primeros contactos con la pelota fueron en las infantiles de Boca, donde mostró desde temprano una muy buena técnica y una facilidad natural para el juego ofensivo.

Por cuestiones logísticas y familiares, su formación continuó en Defensa y Justicia, una alternativa más cercana a su casa en Florencio Varela. Pese a eso, esa etapa fue breve, ya que captadores de Racing detectaron rápidamente su potencial y acordaron su llegada al club a cambio de diez pelotas, en una negociación que con el tiempo se volvió llamativa.

Ya en el Predio Tita Mattiussi, Sosa comenzó a sobresalir por su talento y capacidad para desequilibrar. Su crecimiento se vio interrumpido en 2021, cuando sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda durante un partido de Séptima División. Luego de la operación y una recuperación prolongada, logró regresar a las canchas.

Lejos de estancarse, retomó su nivel y volvió a destacarse, lo que despertó el interés de importantes instituciones del exterior. Barcelona y Real Madrid fueron los que más avanzaron en el seguimiento, aunque también hubo observaciones de clubes como Manchester United, Bayern Munich, Milan, PSG, Manchester City, Newcastle y Juventus.

Con la posibilidad de que algún club avance en su contrato, Racing tomó la decisión a comienzos de 2024 de proponerle la firma de su primer vínculo profesional, que se extiende hasta diciembre de 2028 e incluye una cláusula de rescisión de 15 millones de dólares. Luego de una temporada sólida en la Reserva, el cuerpo técnico decidió sumarlo a la pretemporada del plantel principal, junto a otros juveniles que ya venían entrenando con el grupo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Lionel Messi tendrá un año cargado de competiciones, entre ellas, el Mundial 2026.

Lionel Messi tiene nuevo compañero argentino: la figura de Racing que jugará en Inter Miami

Independiente debuta ante Alianza Lima en la Serie Río de la Plata.

Independiente inaugura el fútbol de verano: enfrenta a Alianza Lima en Uruguay

Cuti Romero, futbolista de la Selección Argentina. 

El look del Cuti Romero que vuelve a poner en escena a las prendas en color crema

Real Madrid busca soluciones en la Selección Argentina para su mediocampo.

Real Madrid apuesta todo a quedarse con 2 futbolistas de la Selección argentina tras el Mundial 2026

El pampeano de 44 años deberá ser operado del corazón.

Preocupación por la salud del argentino Luis Zubeldía: será operado del corazón

El delantero colombiano Mariano Hinestroza será el primer refuerzo de Boca en este mercado de pases

Boca quedó a un paso de contratar a su primer refuerzo: cómo es el acuerdo

Rating Cero

Ya está disponible en la popular plataforma de streaming una película como Hijos de perra (Strays), la comedia más subidita de tono del año sobre un grupo de caninos que se unen en una misión.
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata Hijos de perra, la comedia sobre la relación de las personas con sus mascotas

El Nueve le robó la coductora a Telefe.

Bomba: El Nueve le robó una conductora a Telefe y tendrá su programa propio

Wanda Nara, separada.

Revelaron el verdadero motivo de separación entre Wanda Nara y Martín Migueles

La serie fue renovada por una temporada más.

Netflix confirmó la temporada 8 de Black Mirror: cuándo se estrena

Para quienes disfrutan de las comedias negras y no esperan corrección política, es una opción ideal para salir de lo convencional.
play

Esta comedia oscura tiene actores destacados y muestra la relación de las personas con los perros: como encontrarla en Netflix

Matt Damon trabaja en una nueva película de Christopher Nolan. 

La impresionante transformación física de Matt Damon para hacer de Odiseo en La Odisea

últimas noticias

Sosa sobresale por su talento y capacidad para desequilibrar.

La joya de Racing que llegó al club de una forma extraña y que se robó las miradas de Barcelona y Real Madrid

Hace 4 minutos
El acuerdo entre la UE y el Mercosur se podría firmar el 17 de enero.

Acuerdo Unión Europea-Mercosur: qué implica la aprobación y cuáles son los próximos pasos

Hace 24 minutos
El joven de 34 años fue detenido.

EEUU: detuvieron a un hombre que robó más de 100 restos humanos de un cementerio

Hace 40 minutos
play
Ya está disponible en la popular plataforma de streaming una película como Hijos de perra (Strays), la comedia más subidita de tono del año sobre un grupo de caninos que se unen en una misión.

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata Hijos de perra, la comedia sobre la relación de las personas con sus mascotas

Hace 41 minutos
Laverde, uno de los liberados.

Venezuela: liberaron a los activistas Virgilio Laverde y Didelis Corredor Acosta

Hace 48 minutos