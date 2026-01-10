Racing inició la parte más intensa de su preparación para la temporada 2026 con una presencia que despertó expectativa puertas adentro. Entre los juveniles convocados por Gustavo Costas apareció un nombre que desde hace tiempo genera ilusión en el club.

Mientras el plantel se trasladó a Ciudad del Este para encarar los trabajos físicos y tácticos, el cuerpo técnico decidió sumar a jóvenes que vienen destacándose en las divisiones inferiores. En ese sentido , uno de los que más atención concentró fue Gonzalo Sosa, un volante ofensivo que ya había sido seguido por clubes de primer nivel internacional.

Su recorrido hasta llegar al plantel profesional no fue lineal ni habitual. Desde sus primeros pasos en el fútbol infantil hasta la firma de su primer contrato, atravesó cambios, obstáculos y una recuperación extensa que no frenó su proyección.

Gonzalo Sebastián Sosa nació el 3 de mayo de 2005 en Rafael Castillo , en la provincia de Buenos Aires. Sus primeros contactos con la pelota fueron en las infantiles de Boca , donde mostró desde temprano una muy buena técnica y una facilidad natural para el juego ofensivo.

Por cuestiones logísticas y familiares, su formación continuó en Defensa y Justicia , una alternativa más cercana a su casa en Florencio Varela. Pese a eso, esa etapa fue breve, ya que c aptadores de Racing detectaron rápidamente su potencial y acordaron su llegada al club a cambio de diez pelotas, en una negociación que con el tiempo se volvió llamativa.

Ya en el Predio Tita Mattiussi, Sosa comenzó a sobresalir por su talento y capacidad para desequilibrar. Su crecimiento se vio interrumpido en 2021, cuando sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda durante un partido de Séptima División. Luego de la operación y una recuperación prolongada, logró regresar a las canchas.

Lejos de estancarse, retomó su nivel y volvió a destacarse, lo que despertó el interés de importantes instituciones del exterior. Barcelona y Real Madrid fueron los que más avanzaron en el seguimiento, aunque también hubo observaciones de clubes como Manchester United, Bayern Munich, Milan, PSG, Manchester City, Newcastle y Juventus.

Con la posibilidad de que algún club avance en su contrato, Racing tomó la decisión a comienzos de 2024 de proponerle la firma de su primer vínculo profesional, que se extiende hasta diciembre de 2028 e incluye una cláusula de rescisión de 15 millones de dólares. Luego de una temporada sólida en la Reserva, el cuerpo técnico decidió sumarlo a la pretemporada del plantel principal, junto a otros juveniles que ya venían entrenando con el grupo.