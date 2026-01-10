Alerta para la Selección: Nigeria dio el golpe y eliminó a Argelia de la Copa Africana

La Selección de Argelia, uno de los rivales de Argentina en el Mundial 2026 que se disputará en EEUU, Canadá y México, fue derrotado por 2-0 a manos de Nigeria y quedó eliminado en los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones.
Los Zorros del Desierto cayeron sin atenuantes ante Las Águilas Verdes, que no clasificaron a la Copa del Mundo y, a pesar de numerosos problemas internos, son la sensación del torneo africano y ya se encuentran en la semifinal. La preocupación quedó del lado del rival de la Scaloneta, que borró todo lo bueno de las fases previas y la sacó barata tras el 2-0.
Ni la jerarquía de Riyad Mahrez ni la solidez defensiva de Ramy Bensebaini pudieron ante el poderío de nivel mundial de los nigerianos con una dupla ofensiva de élite con Victor Osimhen y Akor Adams en ataque. Con dos goles de sus delanteros, Nigeria avanzó a semifinales y dejó una señal de alerta para los dirigidos por Vladimir Petkovic pensando en el Mundial 2026.
De esta manera, las Súper Águilas enfrentarán en semifinales a Marruecos, el anfitrión y uno de los grandes candidatos al título, que viene de superar 2-0 a Camerún. Del otro lado del cuadro, Senegal venció 1-0 a Mali, y jugará frente a Egipto de Mohamed Salah, quien derrotó en 3-2 a Costa de Marfil en un partidazo: ambos encuentros se jugarán este miércoles.