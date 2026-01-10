10 de enero de 2026 Inicio
Alerta para la Selección: Nigeria dio el golpe y eliminó a Argelia de la Copa Africana

El rival de la Albiceleste en el Grupo J del Mundial 2026 quedó eliminado en los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones a manos de Las Águilas, con un contundente 2-0, con tantos de Osimhen y Adams.

Ramy Bensebaini

Ramy Bensebaini, una de las figuras de Argelia, se agarra la cabeza.

El último 11 titular del Wunderteam, sin Alaba, una de las figuras.
Austria, el rival que más preocupa a la Selección: el renacer del "Equipo Maravilla" y su sueño mundialista

Los Zorros del Desierto cayeron sin atenuantes ante Las Águilas Verdes, que no clasificaron a la Copa del Mundo y, a pesar de numerosos problemas internos, son la sensación del torneo africano y ya se encuentran en la semifinal. La preocupación quedó del lado del rival de la Scaloneta, que borró todo lo bueno de las fases previas y la sacó barata tras el 2-0.

Ni la jerarquía de Riyad Mahrez ni la solidez defensiva de Ramy Bensebaini pudieron ante el poderío de nivel mundial de los nigerianos con una dupla ofensiva de élite con Victor Osimhen y Akor Adams en ataque. Con dos goles de sus delanteros, Nigeria avanzó a semifinales y dejó una señal de alerta para los dirigidos por Vladimir Petkovic pensando en el Mundial 2026.

De esta manera, las Súper Águilas enfrentarán en semifinales a Marruecos, el anfitrión y uno de los grandes candidatos al título, que viene de superar 2-0 a Camerún. Del otro lado del cuadro, Senegal venció 1-0 a Mali, y jugará frente a Egipto de Mohamed Salah, quien derrotó en 3-2 a Costa de Marfil en un partidazo: ambos encuentros se jugarán este miércoles.

nigeria
Victor Osimhen, jugador del Galatasaray con su máscara clásica, festeja su gol con sus compañeros.

Victor Osimhen, jugador del Galatasaray con su máscara clásica, festeja su gol con sus compañeros.

Mirá el resumen de la victoria de Nigeria sobre Argelia en la Copa Africana

La FIFA actualizó el ranking de selecciones: ¿En qué lugar quedó Argentina?

El Ministro puntano salvó a dos mujeres de la crecida del arroyo Los Molles.

San Luis: un ministro arriesgó su vida y se metió en un arroyo crecido para salvar a dos turistas

Gimena Agustina Cardozo (27) y su hijo Dominic presentaron heridas de arma blanca y signo de estrangulamiento.

Doble homicidio en La Matanza: detuvieron a un hombre acusado de matar a su mujer y su bebé de 11 meses

Estados Unidos le pidió a sus ciudadanos que abandonen Venezuela de inmediato

Estados Unidos le pidió a sus ciudadanos que abandonen Venezuela de inmediato

Al menos un grupo de cinco hombres armados irrumpió en la cancha de fútbol.

Ecuador en shock: tres muertos tras un ataque armado durante un partido entre amigos

El Polaco es el intérprete de muchos éxitos de la cumbia argentina. 

Video: un artista callejero argentino cantó un éxito de El Polaco en una peatonal de Irlanda y se viralizó

