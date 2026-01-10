Alerta para la Selección: Nigeria dio el golpe y eliminó a Argelia de la Copa Africana El rival de la Albiceleste en el Grupo J del Mundial 2026 quedó eliminado en los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones a manos de Las Águilas, con un contundente 2-0, con tantos de Osimhen y Adams. Por + Seguir en







Ramy Bensebaini, una de las figuras de Argelia, se agarra la cabeza. AP

La Selección de Argelia, uno de los rivales de Argentina en el Mundial 2026 que se disputará en EEUU, Canadá y México, fue derrotado por 2-0 a manos de Nigeria y quedó eliminado en los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones.

Los Zorros del Desierto cayeron sin atenuantes ante Las Águilas Verdes, que no clasificaron a la Copa del Mundo y, a pesar de numerosos problemas internos, son la sensación del torneo africano y ya se encuentran en la semifinal. La preocupación quedó del lado del rival de la Scaloneta, que borró todo lo bueno de las fases previas y la sacó barata tras el 2-0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CAF_Online/status/2010048819443183849&partner=&hide_thread=false FULL-TIME!



Nigeria win it 2–0 against Algeria.#TotalEnergiesAFCON2025 | @tecnomobile pic.twitter.com/jeO3Z7oDKc — TotalEnergies AFCON 2025 (@CAF_Online) January 10, 2026 Ni la jerarquía de Riyad Mahrez ni la solidez defensiva de Ramy Bensebaini pudieron ante el poderío de nivel mundial de los nigerianos con una dupla ofensiva de élite con Victor Osimhen y Akor Adams en ataque. Con dos goles de sus delanteros, Nigeria avanzó a semifinales y dejó una señal de alerta para los dirigidos por Vladimir Petkovic pensando en el Mundial 2026.

De esta manera, las Súper Águilas enfrentarán en semifinales a Marruecos, el anfitrión y uno de los grandes candidatos al título, que viene de superar 2-0 a Camerún. Del otro lado del cuadro, Senegal venció 1-0 a Mali, y jugará frente a Egipto de Mohamed Salah, quien derrotó en 3-2 a Costa de Marfil en un partidazo: ambos encuentros se jugarán este miércoles.