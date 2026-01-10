Video: feroz agresión a un árbitro tras un partido de básquet en la máxima categoría de Brasil El juez Diego Chiconato sufrió una fuerte golpiza propinada por tres personas al finalizar el duelo entre Pato Basquete y Caixas do Sul. La policía ingresó al campo de juego e intervino para frenar el ataque. Por + Seguir en







Feroz golpiza a un árbitro de básquet en Brasil. X: @BlogTurnover

El árbitro Diego Chiconato fue víctima de un feroz ataque a golpes de puño y patadas durante el viernes por la noche en la Liga Nacional de Baloncesto (LBN) de Brasil. El incidente ocurrió tras la victoria de Caixas do Sul frente a Pato Basquete en un partido que necesitó dos tiempos suplementarios para su definición.

Embed CENAS LAMENTÁVEIS EM PATO BRANCO



Após o fim do jogo entre Pato Basquete x Caxias, pessoas ligadas ao Pato Basquete foram pra cima do árbitro da partida, Diego Chiconato. pic.twitter.com/fkOkm0KBfv — Blog Turnover (@BlogTurnover) January 10, 2026 Después de un encuentro que duró más de dos horas, al menos tres individuos simpatizantes del club local, que perdió 85-91, saltaron al rectángulo una vez que terminó el partido. Los agresores derribaron al referí y le propinaron patadas en el suelo mientras los presentes registraban la secuencia con sus teléfonos móviles.

Efectivos de la policía ingresaron de inmediato para rodear al árbitro y al resto de los jueces. Por su parte, los jugadores del Pato Basquete también intervinieron para frenar la paliza contra Chiconato y sus compañeros.

A las pocas horas, la LBN emitió un comunicado en repudio de lo ocurrido y confirmó que los afectados presentaron la denuncia penal. "La LNB brinda pleno apoyo a los árbitros agredidos, quienes recibieron atención médica y presentaron una denuncia policial inmediatamente después del partido", indicó la entidad.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pato Basquete (@patobasquete) El conjunto que fue local se refirió a los hechos con un descargo en sus redes sociales oficiales para despegarse de lo sucedido. La institución remarcó que "todo el proyecto se basa en el respeto a las leyes y regulaciones, repudiando cualquier acto de violencia, de cualquier naturaleza".

La identidad y vinculación de los responsables sigue bajo investigación de las autoridades locales. A pesar de las sensibles imágenes, Chiconato y el resto del equipo arbitral se encuentran en buen estado de salud. El caso ya está en manos del Comité Disciplinario de la LBN para la aplicación de sanciones ejemplares a la brevedad.