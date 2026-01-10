Independiente reaccionó rápido y superó por 2-1 a Alianza Lima en su primer amistoso de verano El equipo de Avellaneda hizo su estreno en el torneo Serie Río de la Plata 2026 con un triunfo en Montevideo, con goles de Matías Abaldo y Santiago Montiel. Su próximo partido será ante Everton de Chile. Por + Seguir en







Independiente superó por 2-1 a Alianza Lima de Perú, en el estadio Parque Viera en Montevideo, Uruguay, en el inicio del torneo de verano Serie Río de la Plata 2026. El Rojo, que guardó los titulares en el primer tiempo, reaccionó rápido tras el gol de Alan Cantero, y lo dio vuelta tras los tantos de Matías Abaldo y Santiago Montiel. El próximo partido frente a Everton de Chile, a las 21, en otra jornada del certamen estival.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Independiente/status/2010168565983543334&partner=&hide_thread=false ¡GANÓOOOOO #INDEPENDIENTE EN URUGUAY!#TodoRojo pic.twitter.com/mqzAoXn1F0 — C. A. Independiente (@Independiente) January 11, 2026 El club de Avellanada inició el partido en rápido campo de juego de Montevideo Wanderers, tras una intensa lluvia que azotó Uruguay durante el día, con un 11 titular alternativo. Allí se pudo ver a Juan Fedorco, quien volvió de su préstamo en Puebla, y pibes que piden pista como Luciano Barros Ayala, Mateo Pérez Curci y Josias Palais. Enfrente, un equipo plagado de estrellas de la talla de Paolo Guerrero, Miguel Trauco, Fernando Gaibor y compañía.

Y como es costumbre en cada partido de pretemporada, la falta de ritmo y roce futbolístico no ayudaron al espectáculo que redondeó una discreta primera etapa. Parecía que los dirigidos por el argentino Pablo Guede arrasaban en los minutos iniciales, pero con el correr del tiempo, el Rojo lo emparejó y el encuentro fue más choque que fútbol.

independiente serie rio de la plata El 11 titular de Independiente en el primer tiempo. @SerieRdeLP El complemento fue otro partido, tanto por los nombres propios (cambiaron el equipo completo ambos cuadros) como por el ritmo del encuentro. El entrenador Gustavo Quinteros metió a los habituales titulares en el Rojo y otro fue el rendimiento.

Y eso que arrancó con el pie izquierdo el segundo tiempo: tras una desatención en defensa, el argentino Alan Cantero recibió solo en el área y cruzó el remate inatajable para el arquero Joaquín Blázquez. Enseguida, el Rojo reaccionó y a través de la pelota parada empató el partido. El uruguayo Matías Abaldo ejecutó un tiro libre rasante, desde la izquierda, que se coló en el arco de Alianza Lima.

Independiente vs. Alianza Lima: las formaciones Independiente: Joaquín Blázquez; Luciano Barros Ayala (Leonardo Godoy), Juan Fedorco (Gonzalo Bordón), Sebastián Valdez (Kevin Lomónaco), Milton Valenzuela (Facundo Zabala); Mateo Pérez Curci (Felipe Loyola), Iván Marcone (Fernández Cedrés); Walter Mazzantti (Matías Abaldo), Lautaro Millán (Luciano Cabral), Josias Palais (Santiago Montiel); Ignacio Pussetto (Gabriel Ávalos). DT: Gustavo Quinteros. DT: Gustavo Quinteros. Alianza Lima: Guillermo Viscarra (Alejandro Duarte); Renzo Garcés (Josué Estrada), Carlos Zambrano (Gianfranco Chávez), Miguel Trauco (Mateo Antoni); Jairo Vélez (Alessandro Burlamaqui), Fernando Gaibor (Jesús Castillo), Pedro Aquino (Alan Cantero), Sergio Peña (Piero Cari), Eryc Castillo (Cristian Carbajal); Federico Girotti (Gaspar Gentile) y Paolo Guerrero (Geray Motta). DT: Pablo Guede.



#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/66L1U3tqiZ — SportsCenter (@SC_ESPN) January 11, 2026 Embed ¡¡GOLAZO DEL ROJO!! Matías Abaldo probó al arco en el tiro libre y puso el 1-1 de Independiente ante Alianza Lima.



#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Rbh5kiSeMh — SportsCenter (@SC_ESPN) January 11, 2026 Embed ¡¡SEÑOR GOLAZO DEL ROJO!! JUGADÓN de Abaldo y definición TOP de Santiago Montiel para que Independiente le gane 2-1 a Alianza Lima.



#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/s6WD6kIabH — SportsCenter (@SC_ESPN) January 11, 2026