San Lorenzo en crisis: cómo sigue el club tras quedar acéfalo

El Ciclón se quedó sin sus principales direcivos tras las renuncias masivas y se deberá armar un gobierno de transición. Durante la tarde de este miércoles, la Asamblea convocó a una reunión para definir los pasos a seguir. ¿Quién podría quedar a la cabeza?

Tras la crisis institucional que terminó con la acefalía, San Lorenzo deberá definir el futuro y cómo son los pasos institucionales a seguir según el Estatuto Social. En las últimas horas, el equipo de Boedo publicó un comunicado anunciando a renuncia masiva de sus 13 directivas a sus respectivos puestos.

“De este modo, quedó consumada la acefalía en dicho órgano de gobierno. A partir de la notificación correspondiente que recibirá el presidente de la Asamblea en estas horas. La Asamblea de Representantes asumirá la conducción del Club a través de su mesa directiva y determinará los pasos a seguir de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social de San Lorenzo”, señalaron.

Ahora, la Asamblea de socios tiene en sus manos el rumbo del club, al igual que sucedió en 2012 cuando Carlos Abdo. Con Daniel Matos a la cabeza, en las próximas horas comenzarán las reuniones para comenzar a definir los pasos a seguir. Según detalló el medio partidario San Lorenzo Primero, el organismo tendrá su primera reunión durante la tarde de este miércoles en la sede de Av. La Plata .

Luego de la acefalía, cuáles son los pasos a seguir en San Lorenzo

Luego que se dio por finalizado la gestión de Marcelo Moretti en San Lorenzo por una serie de ahora se deberá seguir una serie de pasos institucionales que deben cumplirse para que el club vuelva a contar con una Comisión Directiva.

En primera instancia, lo primero que se debe realizar es la conformación de un nuevo Gobierno, de transición, que esté completo y en condiciones de tomar decisiones. En ese caso, el que se encargará será la Asamblea de Representantes, a cargo de Daniel Matos, quienes definirán cómo se conformará la nueva gestión transitoria.

Este órgano podrá estar integrado por cualquier socio que cumpla los requisitos para ser dirigente. Lo único que no está permitido es que participen quienes hayan renunciado y hayan provocado la acefalía. “En mi caso corresponde comunicarle a la Asamblea para que sea quien defina los pasos a seguir, debemos ser respetuosos y no condicionarla o marcarle caminos si es que decide o no llamar a elecciones porque son ellos los que le dan la continuidad”, había señalado el exsecretario del club, Martín Cigna.

“A quien le toca hacerse cargo lo va a definir la Asamblea, el camino a seguir también le corresponde a ellos, por lo que yo no puedo decidir quienes van a ser de ahora en adelante las autoridades”, agregó en conferencia de prensa.